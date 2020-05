Les Corts aproven la Llei del Joc amb els vots del Botànic, el rebuig de PP i Cs i l'absència de Vox

El Consell va aprovar la passada legislatura aquest projecte de llei, que va decaure per l'avançament electoral, i el passat mes d'octubre va tornar a aprovar el mateix text que va ser remès a Les Corts i les esmenes de la qual es van debatre en comissió a penes uns dies abans de l'inici de l'estat d'alarma, entre les crítiques de l'oposició a les esmenes del Botànic presentades a última hora del dia anterior.

Paralitzada la votació en ple de la llei per la suspensió del període de sessions, ha sigut inclosa en el primer ple ordinari celebrat en l'hemicicle, amb assistència reduïda de diputats per a garantir les mesures de seguretat. Per açò, la Junta de Síndics va acordar en un primer moment el vot ponderat (els portaveus votarien per tot el grup), la qual cosa va ser recorreguda per Vox sobre la base d'un informe jurídic extern. El dilluns es va informar que el vot es produiria aquest dijous i seria telemàtic per als diputats no presents.

L'oposició va mostrar els seus dubtes jurídics i va demanar, a més de l'ajornament, un informe als lletrats de la Cambra, que han avalat finalment el sistema de votació utilitzat. No obstant açò, Vox ha incidit que el ple és un cos únic que va arrancar el dilluns i que les votacions havien d'haver-se produït 24 hores abans com constava en la resolució i com ells van fer, per la qual cosa han abandonat el ple.

Finalment, la llei ha tirat endavant amb 52 vots a favor (Botànic), 37 en contra (PP i Cs) i 10 abstencions (Vox).