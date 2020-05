Ford Almussafes firma l'ERO per a 350 treballadors amb UGT i CCOO

Tots dos sindicats valoren a més, que l'acord arreplega algunes de les seues principals peticions: ampliar el pla de prejubilacions als qui enguany compleixen 57, garantir l'assegurança de vida fins als 65, baixes incentivades amb una taula d'indemnitzacions per damunt de les marcades per llei i un pla de recol·locació. Per la seua banda, STM i CGT s'han negat a subscriure l'acord.

El president del Comité d'empresa i portaveu d'UGT, sindicat majoritari en la planta, Carlos Faubel, ha manifestat a Europa Press estar "satisfet" del resultat de les negociacions, que permetran que les 350 eixides siguen "voluntàries".