L'aeroport de Castelló rubrica un contracte per 10 anys per a desenvolupar l'estacionament i desmuntatge d'avions

El contracte té una durada de deu anys, prorrogables per un període igual, i contempla el lloguer per part de la societat pública Aerocas a eCube Solutions de diferents espais per a l'acompliment de la seua activitat.

Per la seua banda, l'empresa es compromet a realitzar diverses inversions per un import aproximat de 500.000 euros, incloent l'adequació de terrenys per a l'aparcament d'aeronaus, la construcció d'un hangar de mil metres quadrats i l'adquisició d'equipament i maquinària.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha mostrat la seua satisfacció amb l'acord aconseguit amb eCube, ja que -ha dit- permet avançar en l'estratègia de diversificació de la cartera de servicis de l'aeroport i en l'aposta de la Generalitat "per generar entorn de la infraestructura un pol econòmic i logístic vinculat al sector de l'aviació".