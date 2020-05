Stella del Carmen extraña la comida española y aprende a hacer tortilla de patatas y paella en cuarentena

Como hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith que es, lo mismo te pasea una alfombra roja de Hollywood deslumbrando al personal, que se mete en la cocina y se hace una tortilla de patatas que quita el sentío. Eso, más o menos, es lo que ha venido Stella del Carmen a demostrar en su Instagram.

A sus 23 años, la modelo y actriz está pasando el confinamiento por el coronavirus en Los Ángeles, aunque a tenor por lo que le ha dictado su corazón que debía comer, parece que le hubiera encantado que le pillase la crisis por la pandemia mundial en su tierra natal, Málaga.

La cocina typical spanish ha sido una forma de evadirse de la realidad que ha asolado Estados Unidos y ha decidido aprender a hacer algunas de las recetas más célebres de la amplísima gastronomía de nuestro país en el extranjero, dando buena cuenta de ello en sus redes sociales, donde tiene algo más de 135.000 seguidores.

La joven podría haber optado por llamar a su padre y preguntarle paso por paso cómo hacen en España los distintos platos con los que se ha atrevido, pero para no molestar al intérprete de Dolor y gloria (o por el cambio horario), ha decidido utilizar un par de libros, quizá de su madre, para ponerse a los fogones.

The Spanish Cookbook (El recetario español), de Barbara Norman, y The Art of Spanish Coooking (El arte de la cocina española), de Betty Watson, han sido la base para lo que ella misma ha definido como recorrer "España a través de su comida".

Esos ejemplares protagonizan una serie de fotografías en las que vemos el resultado de la cocina tradicional de Stella Banderas: una tortilla de patatas, un gazpacho andaluz, la paella valenciana (que siempre suele recibir críticas cuando se hace en el extranjero) o el pan tumaca tan mediterráneo para desayunar.

Además, podemos ver que si se le pone por delante un surtido de nuestros ibéricos, como chorizo de Soria o jamón ibérico de bellota, no les va a decir que no. Máxime cuando vienen acompañados de un buen vino tinto.

La publicación ha gustado mucho a sus seguidores, que saben del amor que siente Stella del Carmen por su tierra, como demostró llevándose a su novio, Eli Meyer, hijo del vicepresidente de NBC Universal a Marbella el pasado año.

Hasta Melanie Griffith ha querido dejar constancia de que está orgullosa de su hija y le ha respondido su publicación tirando del español que aprendió mientras estuvo casada con el actor malagueño. "¡YES! ¡Brava, guapa!", le ha escrito con amor de madre.