La sierra madrileña 'se blinda' en fase 1 para evitar aglomeraciones de visitantes

La Comunidad de Madrid mantendrá cerrados los accesos y los aparcamientos de Cotos, Navacerrada, La Barranca, La Pedriza y Las Dehesas durante la fase 1 para evitar que de cara al fin de semana se produzcan aglomeraciones en la sierra madrileña que aumenten el riesgo de contagio y deriven en una utilización "irregular" de estos espacios naturales.

La medida se ha adoptado tras una nota informativa emitida por Dirección de la Agencia de Seguridad y Emergencias en la que se explica, según ha informado Europa Press, que la Comunidad "está realizando numerosos esfuerzos" para adoptar medidas preventivas adecuadas que "permitan conjugar" la correcta adopción de pasos de la desescalada con la "protección de los ciudadanos y la seguridad en el desarrollo de las actividades permitidas".

Así, se refiere al caso "concreto" de la utilización de espacios naturales, y en aplicación de la orden ministerial, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

Las autoridades han decretado que para practicar estas actividades no se puede hacer uso del vehículo público o del transporte público, lo que en efecto limita la posibilidad de acudir a estos espacios a los vecinos de la zona. La limitación de no sobrepasar el término municipal no será de aplicación a deportistas profesionales y federados. En todo caso, se respetará la separación de seguridad de dos metros, "salvo en la utilización de bicicletas o similar que será de diez metros".

La práctica deportiva y paseos quedan restringidas a las franjas horarias establecidas (en caso de mayores de 14 años, de 6:00 a 10:00 horas y de 20:00 a 23:00) y sin sobrepasar los límites del municipio. La limitación de franjas no será de aplicación en municipios con menos de 10.001 habitantes y densidad de población inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado, pero solo lo permite a empadronados o residentes de más de 15 días.