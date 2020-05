Zaragoza.- El Ayuntamiento destina 6,8 millones en ayudas para rehabilitar unas 1.200 viviendas privadas

La convocatoria estará operativa en junio, se habilitarán cuatro líneas de rehabilitación con ayudas que oscilan entre el 30 y el 50 por ciento del proyecto y tendrán preferencia los jóvenes, las personas mayores y personas con movilidad reducida que vivan en inmuebles construidos con anterioridad al año 1980.

Este plan está estructurado en 4 líneas. La primera atiende a la eficiencia energética, tiene 2,4 millones de euros y son para obras integrales en edificios para el aislamiento térmico o calefacciones comunitarias, entre otras actuaciones; la línea 2 es la de accesibilidad para eliminar barreras arquitectónicas que es muy demandada por los vecinos y contempla la instalación de ascensores, tiene un presupuesto de 1.020.000 euros.

La línea 3, con 612.00 euros, es para personas que accedan a obras de eficiencia energética y especialmente enfocada en jóvenes, personas mayores y con discapacidad, además es complementaria a la l y 2. La última línea, la 4, es para particulares de los tres colectivos preferentes citados que quieran intervenir de las viviendas como el cambio de bañera por plato de ducha.

Las ayudas varían en cada caso conforme los niveles de renta de los solicitantes. En la línea 1 oscila entre el 45 y el 55 por ciento, en la dos la horquilla está entre el 35 al 45 por ciento y en la línea 3 se complementa en un 30 por ciento más hasta llegar al 80 por ciento y en la 4 línea el porcentaje es el 50.

LA MAYOR INVERSIÓN EN UN AÑO

La cuantía total procede Zaragoza-Vivienda, de los 3,8 millones de euros ya estaban presupuestados y los otros 3 millones proceden de ahorros generados en la propia sociedad municipal, que no dejarán de hacer los proyectos previstos con los 1,6 millones de euros presupuestados para mantenimiento de las 2.500 viviendas públicas del Ayuntamiento de Zaragoza.

Este plan lo ha presentado el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, acompañado del consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, y de la concejal delegada de Vivienda, Carolina Andreu.

"Es un plan histórico en rehabilitación de vivienda. Nunca en la historia del Ayuntamiento de Zaragoza se había dedicado tanto dinero en un solo año a este objetivo", ha subrayado Azcón.

"Una medida de estas características supone hacer un esfuerzo presupuestario de una magnitud que no se ha visto antes en el Ayuntamiento de Zaragoza", ha enfatizado. Al respecto, ha recordado los 2,5 millones de euros invertidos en este campo entre 2011-15 y los 9,5 millones entre 2015-19, frente a los 6,8 millones en un solo año de este ejercicio.

El alcalde ha contado que este plan es una forma distinta de salir de la crisis económica y, por eso se ha impulsado el hospital de Valdespartera y porque la inversión en rehabilitación multiplica la actividad económica.

MEJORAR HOGARES

Además, ha agregado, es invertir en eficiencia energética, economía circular, la sostenibilidad futura de la ciudad y también en el confort de las personas porque se pasará menos frío y se podrán superar problemas de movilidad al instalar en ascensores. "Este plan ayuda a hacer ciudad y a mejorar más de mil hogares".

Ha precisado que la convocatoria pública se presentará en junio, antes que otros años, y está la abierta a introducir matices de los grupos municipales o los colegios profesionales.

Asimismo, ha avanzado que este plan tiene vocación de continuar en los años siguientes en la mejora de las viviendas y la regeneración urbana de la ciudad.

Carolina Andreu la destacado que este plan es un compromiso del Gobierno municipal, PP-Cs, que contempla la colaboración público-privada, ya que el Ayuntamiento aporta un porcentaje en las ayudas.

DATOS

Ha justificado la presentación de este plan porque en Zaragoza, según datos del INE hay 326.930 viviendas, de las que un 60 por ciento no son eficientes energéticamente, más de 194.000 cuya construcción data de antes de 1980, al no tener un aislamiento adecuado y presentar un consumo energético muy alto, y de ellas, un 18,73 por ciento, 61.250, no tienen ascensor.

El objetivo es atender las recomendaciones de Europa en eficiencia energética, mejorar la accesibilidad y priorizar determinados colectivos claves como las personas mayores, personas con discapacidad y jóvenes, ha abundado la concejal delegada de Vivienda.

Por su parte, el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha dicho que se sigue el criterio: "Lo que hagamos hoy tenga sentido mañana".

En este sentido, ha incidido en que las acciones de regeneración urbana de la ciudad contribuyen a un urbanismo de calidad. "Si la pandemia algo ha enseñado es que anticiparse a los problemas es estar ofreciendo ya soluciones".

AGOSTO HÁBIL

En otro orden de cosas, el alcalde ha señalado que el mes de agosto en el Ayuntamiento de Zaragoza es "prácticamente hábil para todo". Ha reconocido que no hay plenos, pero se ha mostrado dispuesto a hablar sobre la actividad política en la Junta de Portavoces, para apostillar que en el ámbito administrativo "no hay nada que no se cierre".

Ha puntualizado que el Ayuntamiento no es como la Administración de Justicia que en agosto "se para" y ha aunque no hay el mismo volumen de expedientes que en otro mes "no hay ventanillas del Ayuntamiento que se cierren en agosto", ha zanjado.