Fotoperiodistes exigeixen a València "llibertat per a informar" a LaLiga, Sanitat i Consell Superior d'Esports

La convocatòria, encapçalada a la Comunitat Valenciana per la Unió de Periodistes Valencians, s'ha desenvolupat de forma simultània en diverses ciutats esportives espanyoles amb el lema 'Amb la informació no es juga'.

Les i els periodistes gràfics han protestat davant la decisió del Ministeri de Sanitat, el Consell Superior d'Esports i LaLiga d'"impedir la seua entrada als entrenaments dels equips de Primera i Segona Divisió".

Així, han exigit que s'incloga els reporters en el protocol d'accés a les ciutats esportives i camps de futbol i que es retire aquesta prohibició que interfereix en la condició d'activitat essencial dels mitjans de comunicació decretada durant l'estat d'alarma.

"NO ÉS INFORMACIÓ, ÉS PROPAGANDA"

El fotoperiodista i integrant de l'executiva de la Unió de Periodistes Valencians, Biel Aliño, ha manifestat que "aquest veto suposa, a més, un monopoli informatiu per part de LaLiga que mitjançant la seua agència distribueix els continguts que considera. "Açò no és informació, és propaganda", ha asseverat.

Per aquest motiu, el portaveu del col·lectiu professional ha demanat al Ministeri de Sanitat, a LaLiga i al Consell Superior d'Esports que es coordinen i troben una solució perquè tots els agents implicats puguen desenvolupar les seues tasques sense posar en risc la salut de ningú i poder garantir, d'aquesta manera, que la ciutadania "reba una informació contrastada de la competició".

"En aquest moment en què ens enfrontem a una greu crisi econòmica en la qual tots els sectors necessiten ajudes els i les periodistes gràfics considerem que la millor ajuda que ens poden oferir és deixar-nos treballar", ha argumentat Aliño.

La Unió de Periodistes Valencians, juntament amb altres associacions de gràfics, ha firmat un manifest d'àmbit estatal en el qual se subratlla que, "com a activitat essencial en l'estat d'alarma, tant LaLiga com el Consell Superior d'Esports han de comptar amb les i els informadors gràfics com un agent més de la competició".

Afig el text que "en un moment en el qual tots els sectors estan necessitant d'ajudes per a tirar endavant, no hi ha millor ajuda que facilitar el treball a les i els professionals de la informació per a així evitar acomiadaments, ERTO i minvament d'encàrrecs als i les companyes freelance".