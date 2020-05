Prohibida la entrada en Castellón a un entrenador de gimnasia acusado de abusar sexualmente de cinco niñas

La Audiencia de Castellón ha estimado en parte los recursos de las acusaciones en el caso del entrenador de gimnasia acusado de abusos sexuales sobre cinco niñas, y aunque lo mantendrá en libertad provisional hasta que sea juzgado, le prohíbe entrar en esta provincia, según el auto al que ha tenido acceso EFE.

El tribunal dejó en libertad hace dos semanas a un acusado de cometer abusos sexuales continuados sobre cinco menores, basándose en buena medida en "las dificultades" que supone la pandemia por coronavirus "para su enjuiciamiento", y pese a que hace menos de un año consideró que había riesgos para las víctimas y peligro de fuga.

Las acusaciones piden 28 años de prisión para el inculpado, conserje y entrenador de gimnasia artística femenina de un pueblo de la comarca de la Plana Baixa, a quien acusan de haber abusado sexualmente de cinco niñas que entrenaban con él, con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años.

El acusado habría cometido ese delito, según la acusación particular, entre 1992 y 2017. La acusación recuerda que fueron trece las víctimas, aunque no se le acuse de buena parte de esos delitos porque han prescrito. En su recurso contra la libertad provisional, la abogada de las víctimas señalaba que "la peligrosidad del acusado, el riesgo de fuga, la posibilidad de que ataque bienes jurídicos de las víctimas, que se destruyan pruebas y la protección a las menores que han testificado no han cambiado por la pandemia".

El acusado, que mientras dure el estado de alarma permanecerá encerrado en su domicilio, situado a menos de cien metros de la casa de una de las víctimas, ha facilitado al tribunal otra posible residencia y la Audiencia le impone trasladarse a ésta y permanecer allí localizado hasta que se le juzgue.