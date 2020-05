Llegar a una pandemia, en el caso de Nyno Vargas: "No nos explicaron toda la gravedad, la mitad nos habríamos ido"

El cantante Nyno Vargas no había visto nunca una mascarilla de cerca, así que cuando le dieron una le pareció algo raro. Pero es que, a su salida de Supervivientes, tras tres meses aislado y unas explicaciones superficiales sobre la pandemia del coronavirus, se enfrentó a un gran shock al llegar a España y descubrir lo que de verdad había pasado. Ahora, se centra en su música, de la que acaba de sacar una canción junto a Omar Montes: Hola, Nena.

"Me he perdido muchos capítulos en estros tres meses. Es muy raro, como si te hubiera secuestrado un barco pirata y de repente te sueltan en la civilización", avanza.

Os enterasteis en Honduras del tema del coronavirus, ¿era como os imaginasteis en la isla? Ni de coña. No tiene nada que ver con la realidad. Allí nos dijeron que había una pandemia y que era de China y que en España por prevención habían decretado el Estado de Alarma, que la gente no debía salir de la casa.

Algo más ligero que la realidad, parece... No nos explicaron la gravedad del asunto porque eso podría haber condicionado el concurso. De hecho, yo me habría ido. Si me llego a enterar de que estaba muriendo tanta gente y de que podían cerrar el tráfico aéreo, me habría ido. Me habría jodido a mi mismo, pero me habría dado miedo que pasara cualquier cosa y no pudiera salir del país.

Y no pudo volver de inmediato, de hecho, ¿verdad? Cuando yo salí del concurso aún me tuve que quedar tres semanas allí porque no había aviones. Por otra parte agradezco que no nos lo dijeran, porque la mitad nos hubiéramos ido.

¿Y cómo fue la llegada? Llegar aquí fue muy raro. En allí en Honduras las medidas de seguridad eran pocas, había pocos contagiados y pocos muertos, y estábamos en un resort y no sabíamos ni la mitad, así que cuando nos ibamos a ir y nos dieron las mascarillas, los guantes y nos empezaron a explicar… Para que te hagas una idea llevaba ya aquí días y vi el vídeo que le pusieron a Elena y se me pusieron los pelos de punta.

¿Y cómo fue entrar por la puerta de su casa? Cuando llegas aquí flipas. Llegué y no quería ni abrazar a mi familia porque me daba miedo de estar yo contagiado y eso que vine en un avión para 300 personas y sólo íbamos 40 pasajeros. Los aeropuertos vacíos… monstruoso, impactante.

Se ha discutido mucho en la isla por el tema de los cachés... Yo nunca he hablado de dinero ni me interesa lo que los demás cobran, pero Avilés siempre decía que tenía buen caché y entre ellos hablaban de lo que cobraba Rocío. Pero en temas de dinero nunca he querido entrar. Yo no fui por la pasta, no era algo que me motivara, fui porque era una experiencia única en la vida y que no puedes hacer ni pagando.

¿Ha sido Supervivientes como lo imaginaba? Una cosa es cuando lo ves por la tele y otra cuando lo vives. Yo pensaba que a esa gente les daban comida y un cojón. Yo he perdido dieciocho kilos y medio. Y a nivel emocional te sientes sensible y vulnerable, en el cumpleaños de Jorge nos dieron un trozo de tarta y me puse a llorar. Echas mucho de menos a tu familia… Es un programa que te abre. El día que salí, que me llevaron a comer al restaurante… eso es una sensación increíble.