Compromís alerta de que, sin financiación, la Comunitat Valenciana puede "quedarse a medio camino" en la reconstrucción

20M EP

El síndic de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ha alertado de que, "si no se corrige la discriminación de la financiación", la Comunitat Valenciana puede formar parte de las administraciones que "se queden a mitad camino" en la reconstrucción, y ha asegurado que en esta cuestión "no caben partidismos". "No hemos venido a ser simpáticos con los gobiernos de Madrid, sino útiles a los valencianos y valencianas para conseguir que se acabe de una vez por todas esta discriminación", ha aseverado.