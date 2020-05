Familias con hijos menores de 3 años de Albacete podrán optar a ayudas de hasta 90 euros al mes para guarderías privadas

El proceso de presentación de solicitudes, que se había iniciado el pasado 2 de marzo, tuvo que interrumpirse por las medidas de confinamiento derivadas del decreto del Estado de Alarma y, de hecho, tal y como señala el concejal de Educación, José González, es aconsejable que si el solicitante posee firma electrónica o certificado digital, realice este trámite a través del enlace habilitado para este fin en la página web del Ayuntamiento de Albacete.

Asimismo, José González recuerda el Cheque Escolar se concederá para un periodo de nueve meses, comprendido entre octubre de 2020 y junio de 2021 y que el mínimo de horas de escolarización de los niños que reciban esta ayuda es de 4 horas diarias, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

A través del Cheque Escolar se cubrirán solo gastos de enseñanza, no otros servicios como pudiera ser el comedor escolar y no podrán recibir esta ayuda quienes consigan una plaza en una escuela infantil pública o reciban otra subvención para este mismo fin.

El Cheque Escolar contempla tres cuantías de ayuda: de 90, 60 y 40 euros, que se adjudicarán en función del nivel económico de las familias solicitantes. De esta forma, para rentas per cápita comprendidas entre 0 y 7.000 euros, el Cheque Escolar a percibir será de 90 euros mensuales; entre los 7.000 y los 10.000 euros de renta per cápita la ayuda será de 60 euros al mes; y para rentas per cápita que superen los 10.000 euros la ayuda será de 40 euros.