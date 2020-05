Habitaciones, piscinas, restaurantes... ¿cómo van a ser los hoteles este verano?

El turismo, y en concreto el sector de los hoteles, ha sido, sin duda, uno de los grandes afectados por la pandemia de coronavirus. Su actividad ha estado paralizada desde el 14 de marzo, los ERTES han afectado a la práctica totalidad de los empleados y el impacto económico por la ausencia de ingresos ha sido enorme.

Sin embargo, a medida que las diferentes CCAA van avanzando en las fases de desescalada del confinamiento, las cadenas hoteleras y los hoteles independientes preparan la reapertura en toda España, y especialmente en zonas muy vinculadas al turismo de sol y playa, como Baleares, Canarias, Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana o Murcia.

Empleado con mascarilla del Hotel Can Bordoy (Palma de Mallorca) Cedida por Can Bordoy

Cambios en la recepción: check in online

Los cambios van a ser profundos y afectarán a muchas áreas de los hoteles. Por ejemplo, en la recepción en general se primará el check in online y el uso de aplicaciones en el teléfono móvil para consultar toda la información.

Desinfección completa en las habitaciones

En las habitaciones se realizará una desinfección completa, con especial atención a perchas, grifos, teléfonos y mandos a distancia, y se ventilará. En general, se reducirá el número de objetos no esenciales como objetos de decoración, cafeteras y se incluirán dispensadores de gel hidroalcohólico en cada habitación.

Bares y restaurantes

Empleado con mascarilla en el bar del hotel. Can Bordoy

Desinfección de las manos a la entrada, manteles de un solo uso y cartas digitales con códigos QR serán la tónica general en la mayoría de hoteles. Además, se impondrá el distanciamiento de dos metros entre mesas, se controlará el aforo y los camareros irán con mascarilla.

Piscinas

Además de las tareas de desinfección, también habrá distanciamiento social entre hamacas y .control del aforo.

Spa

Gente disfrutando de un masaje en un spa 20minutos | Alain Caishan

Habrá disponibilidad de geles hidroalcohólicos, desinfección de cabinas tras cada uso y también del mostrador, tumbonas, pomos...

Animación infantil y juvenil

En general, las actividades serán en grupos reducidos para respetar la distancia de seguridad entre personas. Siempre que sea posible, las actividades se realizarán al aire libre y se evitará el intercambio de objetos. También habrá dispensadores de geles hidroalcohólicos y desinfección.

La opinión de los hoteles

Hotel solo para adultos que se encuentra en Costa Teguise, a 150 metros de la playa de Las Cucharas, en la isla de Lanzarote. Barceló Teguise Beach

20minutos ha consultado a tres cadenas hoteleras para saber cómo va a ser todo el funcionamiento en la era del coronavirus: una cadena grande, Barceló, con 66 hoteles repartidos por toda España; una mediana, el Grupo Fuerte Hoteles, con 6 hoteles vacacionales en Andalucía y un complejo de apartamentos de alquiler; y un hotel independiente de 5 estrellas, Can Bordoy, en Palma de Mallorca, muy enfocado al turista con alto poder adquisitivo (sobre todo extranjeros).

¿Cuántos hoteles tienen previsto abrir y en qué fechas aproximadamente?

Barceló: Estamos trabajando en fechas para algunas aperturas a finales de junio o principios de julio, pero aún no tenemos nada concretado.

Fuerte Group Hotels: Por ahora está confirmada la apertura el 3 de julio de los hoteles Fuerte Marbella (Málaga), Fuerte Grazalema (Cádiz), Fuerte Conil Resort (Grazalema) y Fuerte El Rompido (Huelva). Además se han vuelto a aceptar reservas en el complejo de apartamentos Olée Nerja Holiday Rentals (Málaga).

¿Qué va a ser igual que antes de la pandemia de coronavirus y qué va a ser distinto en los hoteles?

Barceló: El programa contempla medidas enfocadas en la sanitización y desinfección de habitaciones y zonas comunes, la tecnología como apoyo a la protección, así como nuevos protocolos específicos en áreas de restauración y resto de servicios que ofrecen los hoteles.

Fuerte Group Hotels: Los principios que han inspirado casi la totalidad de las decisiones han sido los siguientes: la obligatoriedad de mantener un distanciamiento social mínimo; la extrema limpieza y desinfección; la reducción del contacto con elementos compartidos; la vigilancia de la seguridad de los empleados; el incremento de la información proporcionada a empleados, huéspedes y proveedores; y la formación de los equipos internos para que sean capaces de implementar todos los protocolos establecidos. Todo ello manteniendo la calidad de siempre.

Por otra parte, uno de los elementos con los que Fuerte Group Hotels cuenta para evitar las aglomeraciones es el control de aforos, sobre todo en las áreas de mayor afluencia como los restaurantes y las piscinas, y en las zonas con espacios más reducidos, como los spas. Las taquillas han pasado a ser gestionadas por los empleados del hotel, que las desinfectan después de casa uso; mientras que en las piscinas se aumentará la separación entre las hamacas y las sombrillas, se elimina la necesidad de usar tarjeta para devolver las toallas y se incrementa la desinfección de las zonas externas e internas de las mismas.

Giovanni Merello, director de Can Bordoy: Hay medidas propias de hoteles de 5 estrellas Gran Lujo como el desayuno a la carta, que ya teníamos y se mantiene, y la limpieza exhaustiva, que siempre hemos hecho con máquinas de ozono. Para nosotros eso no es nuevo, aunque ahora se ha intensificado aún más. Los servicios que por ahora no se prestarán, por medidas de seguridad recomendadas por las autoridades competentes, serán el de aparcacoches y el de subir las maletas a la habitación. Y en cuanto el servicio de spa, aunque ya se solía hacer bajo petición y con reserva, se ha convertido en un servicio exclusivamente individual, que sólo se puede compartir en el caso de que sea con personas de la misma unidad familiar o con la que se comparta la habitación.

¿Cómo van a ser los bufés ahora? ¿Qué cambios va a haber en cuanto al servicio de comida y los turnos?

Barceló: En lo que se refiere a prácticas específicas en las zonas de restauración, se continuará ofreciendo el servicio de restaurante tomando medidas específicas de gestión de aforos como la definición de un protocolo de seating y la ampliación de horarios para evitar aglomeraciones. Se tomarán medidas adicionales como la reducción de elementos decorativos y cartas, así como la desinfección de vajillas y cuberterías. También seguirán operando los buffets en modalidad asistida, con medidas de seguridad para evitar la manipulación de alimentos y superficies de alto contacto por parte de los clientes.

Asimismo, el room service se servirá con materiales desechables sostenibles, y se ofrecerá la modalidad ‘Grab & go’ permitiendo solicitar comida a través de la aplicación móvil.

Fuerte Group Hotels: Hemos decidido mantener la fórmula de bufé de calidad que tanto éxito tiene entre los turistas vacacionales, pero ha reforzado ampliamente su seguridad creando itinerarios que evitan las aglomeraciones, implementando puntos de asistencia, fomentando la cocina en vivo y sustituyendo los formatos tradicionales por otros en los que abundan los emplatados individuales y las monodosis tapadas. Además, se extrema la supervisión de la temperatura de los bufés, se utilizan manteles de un sólo uso que se cambian con cada cliente, y los cubiertos se montarán en la mesa. Por último, se sugiere a los clientes acercarse a los bufés con mascarilla y guantes, ocupar los asientos que les asignan a la entrada, mantener las distancias y evitar al máximo las zonas de paso. Algunas de estas medidas se aplican también en los otros puntos de restauración como los bares y restaurantes a la carta.

Can Bordoy: Nosotros no tenemos bufé. En cuanto al restaurante Botànic de Can Bordoy, aprovechó el confinamiento para lanzar, el pasado 2 de abril, su nuevo servicio delivery de alta cocina.

Ahora, aunque su restaurante ya está operativo con el 50% de su aforo, ha decidido mantenerlo para proporcionar una amplia oferta a todos sus clientes, a los alojados, a los que ya han empezado a normalizar su vida y vuelven a salir y a los que todavía quieren celebrar sus encuentros en casa.

¿Van a dar facilidades a los clientes en la devolución del dinero o cambios de fechas en el caso de que hubiera nuevos rebrotes y restricciones?

El Asia Gardens Hotel & Thai Spa está en Finestrat (Alicante). ASIAGARDENS.ES

Barceló: Sí, en Barceló Hotel Group se han flexibilizado totalmente los cambios, ofreciendo 100% de flexibilidad para posponer las reservas hasta 24 horas antes de la llegada para reservas individuales con fecha de entrada hasta el 30 de junio 2020. Se da la posibilidad de cambiar la fecha de la reserva para que, cuando esto haya pasado, los clientes puedan disfrutar de su estancia en los próximos 12 meses desde la fecha de entrada, y por supuesto disfrutando del mejor precio garantizado.

Fuerte Group Hotels: Sí, además de apostar por mantener la alta calidad de servicios que les caracteriza, ha reforzado la flexibilidad de su política de reservas, facilitando al máximo la modificación de las mismas en el caso de que la evolución de la COVID-19 genere nuevas restricciones en la movilidad.

Can Bordoy: Existen facilidades para modificar las reservas ante contingencias generadas por la COVID-19.

Gobierno levantará cuarentena para turistas extranjeros el 1 de julio Europa Press

¿El turista nacional está realizando reservas ya para este verano?

Barceló: Todavía no hemos anunciando la fecha de apertura de los hoteles, por lo que todavía no sabemos los que estarán operativos. Esperamos poder comunicarlo pronto y ver, a partir de ahí, cómo se activa la demanda.

Fuerte Group Hotels: Los 4 hoteles que van a abrir el 3 de julio suelen tener en temporada alta (julio y agosto) más de un 50% de clientela española, por lo que es de esperar que este año, que un gran porcentaje de españoles han decidido pasar las vacaciones en nuestro país, esa cifra alcance cotas superiores.

Can Bordoy: Estas dos semanas de mayo están siendo de prueba, y esperamos un goteo reducido de reservas, sobre todo durante el fin de semana. Para la primera y segunda quincenas de junio confiamos en alcanzar entre el 20% y el 30% de ocupación y, en función de cómo se recupere la conexión y, sobre todo, limitaciones y procedimientos de viaje con la península y el extranjero, creemos que podemos tener un mes de julio un tanto raro con una ocupación cercana al 50%, y un agosto discreto, de alrededor del 60%-65%. Pero la normalidad podría llegará en septiembre, con el que esperamos que sea un excelente otoño con una altísima demanda en octubre, sobre todo de mercados nórdicos. Pensamos que el resto del otoño se verá afectado por eventuales rebrotes del virus (aunque pensamos que habrá alguna cura o vacuna), y también se considerará el clima, que si se mantiene como los dos otoños pasado, será ideal para vacaciones saludables, de golf y experiencias en la isla.

Hasta la fecha hemos trabajado con un 11% de reservas provenientes del mercado nacional, una cifra muy buena teniendo en cuenta nuestra ubicación en el centro histórico, donde hay bastante más demanda del mercado internacional. Creemos que este año ese porcentaje aumentará aún más, pero hay que ir viendo según se active la demanda.