La plataforma ZOOXXI pide el cierre del zoo de La Magdalena tras la muerte de un león marino

El detonante de la petición es la muerte de un ejemplar de león marino denunciada ayer a través de las redes sociales y que ha provoado la petición de explicaciones de varios partidos políticos del Ayuntamiento de Santander, responsable de estas instalaciones.

En una carta dirigida a Revilla, la Fundación insta al presidente de Cantabria a "cumplir" con la normativa sobre bienestar animal en parques zoológicos y a que "determine" el cierre del minizoo de La Magdalena, ubicado en un espacio dependiente del Ayuntamiento de Santander, y "facilite" una reubicación de los animales.

Señala que la muerte de un animal marino en estas instalaciones se suma a imágenes divulgadas ayer en la red social Twitter, "donde se cuestiona el correcto mantenimiento y manejo de los animales".

Por ello, plantea a Revilla un plan de "tres fases", comenzando por enviar a "profesionales a entregar alimento y atención veterinaria urgente a los animales", siguiendo por un "proceso de reubicación" de todos ellos y "garantizar una derivación basada en criterios éticos y científicos a otros espacios adecuados", para finalizar con la "inhabilitación" de La Magdalena para volver a tener animales.

En este sentido, FFW advierte de que "existe base legal para justificar una intervención inmediata", pudiendo incurrir incluso en un delito de maltrato animal contemplado en el artículo 337 del Código Penal, sancionado con hasta dos años de prisión y la inhabilitación para la tenencia, comercio o profesión relacionada con animales por un máximo de 36 meses.

La ONG internacional ha detectado también posibles infracciones administrativas, como el "maltrato, abandono o deterioro intencionados o por negligencia de los animales de un parque zoológico" de la Ley de Parques de 2003 y una infracción muy grave con arreglo a la Ley de protección de los animales de Cantabria de 1992.

MAS de 6.000 FIRMAS EN CHANGE.ORG

Por otro lado, y en relacion con este mismo tema, la plataforma 'change.org' ha informado de que, en menos de 24 horas, ha recogido más de 6.000 firmas para pedir al Ayuntamiento de Santander el cierre del minizoo de La Magdalena.

Los creadores de la petición change.org/CierreMagdalena, puesta en marcha tras la muerte de un león marino en el zoo, denuncian que en estas instalaciones los animales "no tienen espacio" y se muestran "enfermos y apáticos". Además, aseguran que durante el estado de alarma algunos de "han fallecido en situaciones horribles".

En este sentido, señala que se trata de un espacio turístico "muy concurrido por visitantes de todas partes" que dispone de un minizoo que alberga animales marinos (pingüinos, leones marinos y focas) "aislados, en malas condiciones y en un ecosistema que no les pertenece".

"Los animales no tienen espacio, se muestran enfermos, apáticos, no lucen nutridos ni disponen del agua necesario, pues está lleno de arena y, distando más de lo que se les puede ofrecer aquí, es un ecosistema que no les pertenece por su condición climática y ambiental", señalan textualemente.

Recuerdan asismismo que está situación "lleva sucediendo desde hace décadas" y, de hecho, esta no es la primera petición que se crea en la plataforma solicitando el cierre de la Magdalena, ya que hace tres años reunieron "más de 3.000 firmas con el mismo fin".