L'IVAJ celebra el Dia Internacional del Joc amb tutorials sobre jocs de taula cooperatius, educatius i creatius

El director de l'IVAJ, Jesús Martí, ha destacat que "l'objectiu ha sigut crear una web d'accés públic amb jocs de taules i oferir videos explicatius sobre com jugar", ja que "entenem el joc com un element socialitzador i integrador, a través del qual es poden treballar valors com la igualtat, la cooperació, l'acceptació de normes i el respecte mutu".

Aquesta iniciativa, que s'ha desenvolupat a través de la marca Territori IVAJ, tracta d'acostar professionals de l'oci educatiu i d'animació sociocultural als jocs de taula des d'un vessant educatiu sense oblidar el component socialitzador. És, per tant, una proposta formativa dirigida a l'àmbit de la joventut però oberta a tota la població.

Territori IVAJ s'ha emès dins de la programació d'#IVAJdesdecasa amb tres tipus de jocs de taula: els cooperatius, els educatius i els expressius o creatius.

El catàleg de jocs, disponible en Territori IVAJ, inclou 'Fuerza de dragón', 'El laberint màgic', 'The Mind', 'Eureka', 'L'Illa Prohibida', 'Alto voltaje', 'Dobble', 'Fantasma Blitz,' 'Fast World', 'Timeline', 'Time's up family', 'El maestro', 'Feelinks', 'Ikonikus', 'Pictomania', 'Codi Secret', 'Las niñas de Jaracanda' i 'Concept kids'.