PP critica la adhesión de Logroño en cinco redes de ciudades "sin justificación técnica", solo "por intereses políticos"

Según asegura Yangüela, "el alcalde ha decidido pagar 9.100 euros al año para participar en la red 'Eurocities' (en concreto en dos de sus foros, el de Movilidad y el de Sociedad del Conocimiento). Una red, cuyas ciudades participantes superan ampliamente la población de Logroño pero que, precisamente, es la que se encarga de la organización técnica del concurso Capital Verde Europea".

"La obsesión del alcalde por ser Capital Verde Europea le lleva a ello: pagar al que organiza el concurso", afirma el concejal popular.

DECISIONES "POLÍTICAS"

Además, ha continuado, el interés para pertenecer a estas cinco redes de ciudades responde "a una decisión puramente política del alcalde de Logroño". Es más, ha continuado, "parece que alguno de los asesores del alcalde quiere aumentar su prestigio participando en esas redes".

Sáinz Yangüela ha explicado que las redes de ciudades son un grupo de entidades locales que se unen con personalidad jurídica para conseguir objetivos comunes. De hecho, ha reconocido, "Logroño ya se encuentra en siete redes de ciudades", la mayoría de carácter nacional y bajo el paraguas de la FEMP y, ahora, "el alcalde pretende que nos sumemos a otras cinco, con el desembolso que ello supone que es de 13.000 euros al año pero sin saber con qué objetivo porque no hay ni un solo criterio técnico que así lo acredite".

Ante esta decisión "puramente política", tal y como ha reiterado Yangüela" hay unos objetivos "que desde el Grupo Municipal Popular hemos querido desgranar" porque "lo que está claro es que no existe la necesidad objetiva de que Logroño participe en más redes de ciudades".

Una respuesta que Sainz Yangüela basa en el criterio de los técnicos municipales. "La propuesta de que Logroño se sume a estas cinco redes no surge de ellos, los técnicos no ven esa necesidad, la propuesta surge del Gabinete de Alcaldía". Ante ello, asegura, "no hay ningún interés de las áreas técnicas y no hemos encontrado ningún informe que hable de la necesidad de sumarnos a esas redes".

"Esto nos lleva a pensar directamente en los asesores del Gabinete de Alcaldía y, por tanto, en un único interés político". Ante ello, y tras revisar los expedientes, el PP está convencido de que "alguno de los asesores del alcalde quiere aumentar su prestigio mediante el erario público". Es decir, "quiere que los logroñeses le paguemos el asistir a estas reuniones".

Además, Sáinz Yangüela explica que a los foros de estas redes debe acudir un concejal con un técnico. "Pues bien, hemos comprobado cómo, en estas cinco propuestas de acuerdos para el próximo pleno, quieren nombrar a un concejal para que acuda y se añade a una persona en la que delegue el alcalde".

Tampoco entienden desde el PP porqué quieren incluir a Logroño en la red OASC que la forman nueve ciudades cuando la capital de La Rioja ya pertenece a la RECI en la que participan 83 ciudades. "No sabemos qué interés tiene el Ayuntamiento de Logroño en duplicar la presencia en redes que, básicamente, tratan lo mismo".

Ante ello, "y vista la falta de transparencia e información, todo hace indicar que un asesor del alcalde se está preparando sus chiringuitos particulares".

RED EUROCITIES

Sí que entiende el PP porqué desde el Ayuntamiento quieren entrar en la red Eurocities "es el pago del impuesto revolucionario al que el alcalde ha accedido para ser Capital Verde Europea".

"Ya partimos haciendo trampas, estamos comprando el concurso", ha lamentado el concejal del PP.

En definitiva, ha indicado Yangüela, "visto la oportunidad del momento para sumarnos a las redes, el papel de los asesores, el representante municipal, la falta de información, la ausencia de justificaciones técnica, la duplicidad y la compra del concurso Capital Verde Europea hace que el PP se cuestione seriamente la propuesta del equipo de Gobierno".