Monago pide a Vara "dé marcha atrás al recorte de 500 profesores" que ha planteado a los sindicatos

Para el líder del PP, "hay otras muchas partidas presupuestarias de las que recortar antes que en la educación de nuestros hijos, porque, sin profesores, no habrá futuro para ellos", ante lo que ha alertado que "la época de los recortes ya ha comenzado", algo que según ha recordado, ya avisó el PP.

En ese sentido, el dirigente del PP extremeño ha señalado que apenas ha transcurrido un año de legislatura y Vara "ya ha empezado a incumplir sus promesas electorales" y a "recortar en derechos", tras lo que ha advertido que "si en España se esperan recortes para afrontar la frágil situación económica, en Extremadura esos recortes van a ser brutales puesto que las cuentas públicas están quebradas".

Así, el líder regional del PP ha afirmado, a través de nota de prensa, que si a 48.000 empleados públicos de la Junta no se les va a aplicar la subida salarial que otras administraciones sí han hecho, hay más de 500 extremeños a los que, "no es que no se les suba el sueldo, sino que se les quita", en referencia a los 500 profesores a los que Fernández Vara "va a enviar al paro el próximo curso escolar, según la propuesta que ya les ha hecho llegar a los sindicatos", ha asegurado Monago.

Monago ha manifestado que "se trata de un nuevo recorte social" que también "va a impedir que se puedan adoptar medidas de seguridad laboral y distancia social" cuando se reinicie el curso escolar, ya que "ese recorte de plantillas docentes va a ocasionar que no se puedan desdoblar grupos de alumnos, e incluso la puesta en marcha de planes de refuerzo que serían necesarios para que nadie se quedase realmente atrás", ha dicho.

Para el presidente del PP extremeño, son "más de 500 familias a las que no les vale con que se les diga ese eslogan" de que "salimos más fuertes" de esta crisis. Además, ha aseverado que es una "decisión unilateral" del gobierno del "ordeno y mando" de Fernández Vara, que "iba a gobernar como si no tuviera mayoría, pero que, de momento, han empezado antes que ningún sitio a hacer recortes", ha recordado.

BOCHORNO E INCUMPLIMIENTOS

Además, Monago ha recorcado que esta semana "hemos asistido al bochorno de que los empleados públicos extremeños", entre ellos los profesionales sanitarios que s"e han dejado la piel y la salud por luchar en primera línea de batalla contra el virus", o los docentes que "han tenido que autoprogramar el curso sin instrucciones de la Consejería de Educación", y que ahora "van a ser los primeros de toda España a los que se les ha congelado el sueldo", ha lamentado.

Por todo ello, el líder del PP extremeño ha afirmado que Vara ya ha avisado a los sindicatos de que no va a cumplir otros acuerdos firmados y, por tanto, "lo comprometido en campaña electoral ha quedado como el resto de sus promesas: se cobró los votos, pero las promesas están en el fondo del "baúl de los recuerdos".

Todo ello "en una legislatura que Vara dijo que sería la de recuperación de derechos y que iba a dejarse la piel para que esta crisis no la pagaran los de siempre", ha señalado el dirigente del PP extremeño, quien ha alertado de que ahora "se repite el guion de la última crisis en la que Zapatero y Vara, mano a mano, metieron a Extremadura en un pozo del que nos costó muchísimo esfuerzo salir".

Según ha dicho, no hemos terminado de salir de la pandemia y "ya nos hemos colocado en el pódium de los recortes", ha concluido.