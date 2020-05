Puntos negros y espinillas a raya con el limpiaporos que Amazon ha rebajado casi a mitad de precio

Con la subida de las temperaturas (y los primeros sofocos), más de uno se habrá quedado de piedra al darse cuenta que en la zona T –frente, nariz y barbilla- han comenzado a aflorar diminutas espinillas blancas y puntos negros. Granitos que siempre hemos achacado a las etapas púberes, pero que, en la madurez, siguen siendo muy comunes, sobre todo si sudamos más de lo habitual, no llevamos a cabo una rutina de higiene facial estricta o si nos dedicamos a ir explotando uno a uno pensando que no van a infectarse y empeorar. Y es que, aunque a muchos no les guste oírlo, la única solución a la aparición de estos pequeños castigos cutáneos es la prevención, que va de la mano de una buena hidratación, una dieta baja en grasas y azúcares y, por supuesto, tener a mano los gadgets que nos ayudan a limpiar las zonas más grasas de la cara y el escote.

Además de tener a mano un buen cepillo facial para acabar con la suciedad de forma efectiva, ya sea de cerdas de nailon o alguno de los modelos de silicona que tanto gustan, también es conveniente disponer de algún dispositivo que sea capaz de activar la expulsión de las impurezas y la absorción de la grasa facial, al tiempo que exfolia la piel muerta para evitar la acumulación de suciedad. Un gadget todoterreno, conocido como limpiaporos o succionador, que, incluido en nuestra rutina hidratante habitual, va a lograr que, con el paso de las semanas, puntos negros y espinillas dejen de invadir nuestra cara.

Si bien es cierto que, a día de hoy, hay muchos modelos por los que optar, si lo que buscas es calidad precio (y tener la certeza de que quien lo ha probado está contento con el resultado, deberías decantarte por este modelo de Voyor. Rebajado un 45% en Amazon (puede ser tuyo por poco más de 20 euros), este dispositivo luce las cuatro estrellas doradas del ecommerce, producto de las buenas valoraciones de los más de 6.000 clientes que ya disfrutan

Para un resultado perfecto, el limpiador de Voyor. Amazon

Cómo sacarle partido a tu nuevo ‘beauty gadget’

La succión adecuada para cada zona. La piel de nuestro rostro no es homogénea y hoy zonas, como el contorno de los ojos, que requieren de una mayor delicadeza, pues son zonas más sensibles- Por ello, este limpiaporos dispone de tres niveles de succión para adaptarse a todas las áreas del rostro. La luz indicadora nos mostrará cuál es la potencia más adecuada.

Seis cabezales con seis funciones. Este dispositivo incluye un completo kit de cabezales para variar según las necesidades de nuestro tratamiento. Así, incluye una para una succión potente y otra para una más suave, una para exfoliar la piel muerta, otra para disminuir las arrugas y suavizar las líneas; una para áreas difíciles de alcanzar y una de silicona para las áreas más sensibles.

Facilidad de uso. Incluir este 'gadget' en tu rutina de belleza te costará muy poco, ya que es cómodo, práctico y fácil de usar. Es recargable y portátil, para que puedas olvidarte de tener que cambiar pilas.

