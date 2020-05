Aitor Esteban: "Lo que sorprende es que De los Cobos no fuera cesado antes"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha reconocido este jueves que cesar al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos en estos momentos y hacerlo coincidir, además, con el anuncio de la equiparación salarial, "no ha sido lo más adecuado" por parte del Gobierno. Sin embargo, la destitución como tal no le ha sorprendido. "Lo que sorprende es que De los Cobos no fuera cesado antes", ha señalado.

Esteban ha recordado que el coronel fue el responsable del dispositivo policial desplegado durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre que, a su juicio, "no se caracterizó por ser una buena gestión".

Por otro lado, se ha referido al ingreso mínimo vital que el Gobierno aprobará previsiblemente en el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes. El PNV ha llegado a un acuerdo con el Ejecutivo sobre esta medida, si bien el portavoz nacionalista lo ha desvinculado del acuerdo de PSOE, Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral.

Esteban ha lamentado el tono de los grupos parlamentarios mostrado en el Congreso, cuya última polémica se vivió este miércoles con un fuerte enfrentamiento entre los grupos de la oposición con el Gobierno por las últimas actuaciones del ministro del Interior, pero también un encontronazo entre la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo y Pablo Iglesias. "La política usa el grito como instrumento, pero cuando deviene en lo personal, la solución se complica", ha señalado.

A su juicio, algo tiene que cambiar en el Congreso, pero también en el Gobierno, para conseguir acuerdos de cara a unos Presupuestos. "El Gobierno tendría que explorar, de cara a los presupuestos, grandes acuerdos", ha indicado, y le ha animado a "fijarse en la alianza de la investidura".