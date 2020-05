La chef Begoña Rodrigo explota contra los "queridos" 'haters' que la atacan por salir en 'La última cena' de Telecinco

Begoña Rodrigo, prestigiosa chef valenciana propietaria del restaurante La Salita, de una estrella Michelín, ha estallado contra quienes la acusan de perder la dignidad por salir en Telecinco.

La cocinera, que se estrenó el pasado viernes como jueza en La última cena, el nuevo programa de Telecinco, junto a Sergi Arola. Un reto profesional que, de momento, es todo un éxito en audiencias -lideró la noche-, pero que no le ha sentado muy bien a sus seguidores o simplemente usuarios de internet, y así se lo han hecho saber por las redes sociales.

Por eso, Rodrigo ha querido dejar clara su postura y, visto lo visto, no concuerda con la de sus "queridos haters", a quienes dedica una contundente carta.

"A todos los que me dan lecciones de dignidad por aparecer en Telecinco, me ofrezco a pasarles mis cuentas para que paguen las facturas, pero además añado... me lo estoy pasando pirata. Si mañana reabren Interviú y me llaman... no dudéis que hago portada", les dedica la cocinera.

Según la biografía de la valenciana en la página web de Telecinco, sus inicios en los fogones tuvieron lugar en Holanda, donde comenzó reparando desayunos para terminar siendo jefa de partidas.

Anteriormente, cursó tres años de Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia, pero se dio cuenta de que "era una persona más creativaque para estar detrás de un ordenador haciendo planos".

Confiesa que el mar y sus productos son su inspiración en la cocina, aunque también lo son la gente que la rodea.