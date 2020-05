Juan José Millás, en 'El intermedio': "Vivimos en una mediocridad dominante y no hay un líder"

Wyoming visitó este miércoles, en su sección de El intermedio 'Tú en tu casa y yo en la mía', el hogar del escritor Juan José Millás, que comentó con el presentador como está pasando el confinamiento por la alerta sanitaria por coronavirus.

Pero el con#ductor del programa de La Sexta comenzó la entrevista disculpándose ya que "soy yo y no Thais Villas el que te entrevista, sé que te haría más ilusión, pero es lo que hay". El escritor le contestó que "tú también eres muy simpático, pero con ella hay una historia, lleva entrevistándome los últimos 15 años".

"¿Se te está haciendo largo el estado de alarma?", le preguntó Wyoming. "Hay días que me siento un poco cansado, pero más que por mí, por la atmósfera general", le respondió Millás.

Y añadió que "esto te lo dicen casi todos los escritores que has entrevistado, que la vida que llevamos es prácticamente la misma que teníamos antes del confinamiento".

"He tenido también alegrías personales muy grandes en esta cuarntena, y es que he terminado un libro, y eso para un escritor es una fiesta, pero todavía no he podido celebrarlo", afirmó Millás.

Admitió que "estoy como un niño con zapatos nuevos con el libro, pero no puedo enseñar esos zapatos a nadie. Espero que cuando lo saque, me entreviste Thais Villas y volvamos a las viejas costumbres".

Wyoming también recordó que el escritor es un "hipocondríaco confeso" y quiso saber como lleva eso de "estar rodeado de virus microscópicos que te pueden asaltar. ¿Cuántas veces has tenido la sensación de que has pasado la enfermedad?".

"Estoy convencido de que he pasado el Covid-19 y tengo anticuerpos. He tenido muchas enfermedades imaginarias y ya tengo una edad en la que ya sé distinguir un ataque de pánico de un infarto. El año pasado tuve un catarro por esta época y, de tenerlo ahora, pensaría que es coronavirus", afirmó. Añadiendo que ahora "estoy muy bien de salud".

El presentador también quiso analizar la actualidad política del país con el escritor, que aseguró que "hay una mediocridad dominante y no hay un líder. Un líder es capaz de sentarse y organizar esto porque nos afecta a todos".

Y el escritor se preguntó: "¿Cómo es posible que el Gobierno decida, con buen criterio, que las mascarillas que, si son necesarias, tengan un precio limitado, y haya políticos que digan esos atenta contra el libre mercado? Como si el libre mercado fuera Dios".

"Creo que solo se atrevieron a decirlo los de Vox, que tienen un temperamento muy religioso y que han hecho del mercado una de sus religiones, porque tienen varias", concluyó Millas.