Belén Cuesta, en 'El hormiguero': "Creo que sufro el 'Síndrome de la cabaña', tengo miedo a salir"

Con todo el país en plena desescalada, con cada comunidad autónoma en su fase correspondiente, hay personas que todavía se resisten de salir del confinamiento por coronavirus, como contó este miércoles Belén Cuesta en El hormiguero.

La actriz comentó con Pablo Motos su participación en La casa de papel interpretando a Manila y el estreno de su nueva película, Parking, en la plataforma Filmin: "La rodamos hace casi tres años y es una coproducción de España y Rumanía".

El presentador le preguntó a la actriz: "¿Cómo te ves tú este verano? ¿Te ves tomando un San Francisco en la playa?". Cuesta le contestó que "eso es lo que me apetecería. Soy de Málaga, mi familia está allí, veo el mar desde casa de mis padres... estoy deseando ir".

"Lo que pasa es que espero que seamos prudentes y pueda pasar, que podamos ir a la playa dentro de poco", afirmó la malagueña, que reconoció que "esto de la desescalada... creo que tengo lo que llaman el 'Síndrome de la cabaña', porque todavía tengo miedo a salir".

Y añadió que "no nos volvamos locos y vayamos con cuidado para no volver atrás para poder ir a la playa. Me gustaría que, a finales de verano, por lo menos, meter un pie en el mar. Ojalá". Trancas y Motos la intentaron animar al ver su estado emocional: "Belén, ya verás como sí podemos".

Trancas y Belén Cuesta, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

También comentaron la situación de las obras de teatro en la actualidad, ya que Cuesta tenía dos pendientes por estrenar antes de la crisis sanitaria por Covid-19, pero reconoció que "el teatro siempre es difícil de sacar a flote y estamos muy preocupados".

A lo que Motos contestó que "tanto los teatros como los conciertos tienen una cosa que no tienen ni las películas, ni las series y es que son verdad. Todo lo que tiene verdad mejora al ser humano".