La confusión de una concursante de '¡Ahora caigo!' con una pregunta provoca las carcajadas de Arturo Valls

Los nervios suelen jugar malas pasadas, y eso fue lo que le pasó a Eva Happy este miércoles en ¡Ahora caigo!, que no entendió bien una de las preguntas que le realizó Arturo Valls y terminó cayendo por la trampilla.

"¿Cuántas temporadas jugó Di Stéfano en el Real Madrid?", preguntó el presentador. La concursante empezó a decir cifras a toda velocidad: "12, 13, 14... 29, 50, 60, 70..." y así hasta llegar al 99, pero se le acabó el tiempo sin decir la cifra correcta.

Valls afirmó entre risas que "me estoy imaginando a Di Stéfano pidiendo que le dejaran en paz porque no quería jugar más". Entonces Eva Happy se defendió: "Él jugó muchas", pero el presentador exclamó: "¡Pero 90 temporadas no!".

"Lo he entendido mal, pensaba que era cuantos partidos jugó, y estuvo en muchos", señaló la participante justificando sus intentos de respuesta, y le pidió a Valls que "pon otra, repite la pregunta que no la había entendido bien", mientras él no paraba de reír.

Eva Happy, en '¡Ahora cago!'. ATRESMEDIA

El valenciano comentó que "te va a dar mucha rabia porque, en lugar de empezar a contar desde el 10 (había dos casillas para la cifra), lo has hecho desde el 12 y Di Stéfano jugó 11 temporadas en el Real Madrid".

"Pensaba que eran partidos, y jugó muchos", continuó diciendo Eva Happy. "Oye, pues sigo cayendo bien. ¿Ponéis música o algo?", añadió mientras se preparaba para caer por la trampilla, que se abrió a mitad de la frase y eliminó a la concursante.