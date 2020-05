Tu horóscopo diario: jueves 28 de mayo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 28 de mayo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Llevas cierto retraso en un proyecto o en un documento que te han pedido con urgencia, pero no dejes que eso te lleve a descontrolar y que los nervios te jueguen una mala pasada. Mantén la calma y lo harás bien porque sabes perfectamente cómo lograrlo.

Tauro

Hay algo que flota en el ambiente y que te preocupa pero no es conveniente que te obsesiones con nada que realmente no sea real. Procura relajarte con algo que te guste y que te haga llevar tu mente a otro lugar. Allí estará la clave para sentirte mejor.

Géminis

Echarás de menos a alguien y eso puede que te haga pasar algunos momentos de tristeza o de nostalgia. Pero piensa que ahora empiezas una nueva etapa y que has sido valiente para romper con el pasado y a pesar de lo que eso supone, sabrás recolocar tu alma.

Cáncer

Debes valorar si te interesa dar tu lealtad a una persona de manera incondicional y para ello debes centrarte en lo que te rodea personalmente y en tus propio intereses, no en los de los demás. Observa bien todos sus movimientos y palabras.

Leo

Será un día con bastantes prisas en todos los sentidos y eso puede que acabe pasándote factura en lo físico. No debes dejarte llevar por exigencias absurdas o de abuso de cualquier tipo. Pon freno cuanto antes a alguien que no es muy de fiar, aléjate.

Virgo

No es cuestión de insistir en algo que veas que no está respondiendo como te gustaría, sobre todo si es un asunto laboral. Lo mejor es que busques otras vías de solución porque las encontrarás pronto. De lo contrario, alguien se puede molestar.

Libra

Es probable que hoy recibas una magnífica noticia de alguien de la familia y que supone una nueva ilusión o el comienzo de algo que te reconforta mucho y que supone una fuente de emociones positivas. Piensa ya en cómo celebrarlo más adelante.

Escorpio

Los asuntos de papeleos o administrativos van a ser hoy algo que debes seguir muy de cerca y no olvidar, aunque sean pesados. Pero vas a conseguir solucionarlos. Lo harás con acierto y éxito y después podrás empezar a descansar.

Sagitario

Tu tranquilidad es lo que más vale y en eso es lo que debes estar hoy pensando cuando te enfrentes a ciertos problemas o comentarios en las redes sociales que no te gustan demasiado. No hagas caso a palabras necias o que no saben de lo que hablan.

Capricornio

Cuanto más claridad tengas al exponer tus ideas o hacer alguna petición, mejor te escucharán y más podrás conseguir. Si es necesario, escribe tus propósitos o lo que necesites para concretar más. No te quedarás sin argumentos.

Acuario

El talante con el que últimamente te comunicas, quizá a través de las redes sociales, no es el ideal y no te va a llevar a nada positivo. Intenta sacar tu lado más amable y podrás mejorar algunas relaciones. Todo es cuestión de bajar ciertos humos.

Piscis

Si no pones demasiadas pegas ni eres exigente en exceso, vas a poder acceder a algún trabajo o a un encargo que te vendrá muy bien económicamente. Es algo pasajero, no lo debes olvidar en ningún momento y debes seguir pensando en lo que de verdad te gusta hacer.