Las 10 razas de perro más parecidas al lobo

Diez razas de perros que parecen lobos pero no lo son. Todas las mascotas caninas provienen del lobo (Canis lupus), pero algunas razas mantienen una imagen muy parecida a sus padres biológicos. No olvidemos que los lobos son cánidos pero no mascotas.

1 Utonaga

El utonagan es una raza canina de origen británico y aspecto similar a un lobo, resultante de los cruces entre las razas alaskan malamute, pastor alemán y husky siberiano. Mide de 72-93cm el macho y 68-88cm la hembra.Peso:45-67kg el macho 40-63kg la hembra. Su nombre proviene de un cuento tradicional chinook, donde Ut!Ô'naqan se interpreta como "Espíritu del Lobo".​ La raza no se encuentra reconocida por ningún club oficial.

2 Perro lobo checoslovaco

El perro lobo checoslovaco (también referido como PLC) es una raza canina relativamente nueva, y cuyo linaje original se remonta a un experimento llevado a cabo en 1955 en Checoslovaquia. Después de comenzar la gestación del linaje de los 48 ejemplares de pastor alemán con cuatro lobos europeos, se elaboró un plan para crear un híbrido que tuviera el temperamento, la mentalidad y la capacidad de entrenamiento del pastor alemán, junto con la fuerza, la constitución física y la resistencia de los lobos. Tienen una apariencia muy similar a los lobos de los Cárpatos.

3 Tamaskan

El Tamaskan es una raza de perro de trabajo oriunda de Finlandia. Es un perro muy versátil que puede sobresalir en agilidad, obediencia y pruebas de trabajo. También es capaz de tirar de los trineos, cualidad que la hereda de las razas que lo originaron: Husky siberiano y Alaskan Malamute. Morfológicamente, esta raza presenta un acusado parecido con su ancestro, el lobo, en razón de que el Tamaskan ha sido seleccionado para parecerse a dicho cánido silvestre. El haber logrado que obtenga un aspecto lupoide notable, es un factor que ha favorecido su difusión por Europa continental, el Reino Unido y los Estados Unidos, así como en Canadá y Australia.``

4 Husky siberiano

El husky siberiano es una raza de perro de trabajo originaria del noreste de Siberia (Chukotka, Rusia). Esta raza presenta un acusado parecido con el lobo. Originalmente fue criado por la tribu chukchi, en la que se utilizaba como perro de compañía para pastorear a los ciervos, tirar de los trineos y mantener calientes a los niños; en la actualidad se encuentra en diversas zonas del mundo.



5 Kugsha

O el malamute amerindio, como lo quieras llamar, son híbridos del lobo, y de ahí su parecido. Es una raza domesticada hace poco y que mantiene aún grandes rasgos de personalidad e instintos del lobo, por lo que no es una buena recomendación como mascota. Y menos para dueños primerizos o con poca experiencia.



6 Pastor Alemán

El pastor alemán u ovejero alemán (en alemán: Deutscher Schäferhund) es una raza canina que proviene de Alemania.​La raza es relativamente nueva, ya que su origen se remonta a 1899.​ Forman parte del grupo de pastoreo, debido a que fueron perros desarrollados originalmente para reunir y vigilar ovejas. Desde entonces, sin embargo, gracias a su fuerza, inteligencia, capacidad de entrenamiento y obediencia, los pastores alemanes de todo el mundo son a menudo la raza preferida para muchos otros tipos de trabajo, como son: Perro policía, perro guardián, guía de ciegos, animal de rescate, y otros, según el uso que le den las fuerzas de seguridad y el ejército. En muchos países incluso cuentan con unidades específicas denominadas K-9.



7 Inuit del Norte

Una raza criada a propósito con el objetivo de parecerse lo más posible al Canis lupus, donde usaron combinaciones de pastor Alemán, Alaska malamutes y el husky siberiano. Fueron criados en Siberia como perros de trineo. Debido a esto están muy adaptados a climas fríos, y lo pasan mal en zonas calurosas. A su vez también necesitan hacer mucho ejercicio. Viven mejor en el campo. Es una raza grande muy buena y sociable que necesitan hacer mucho ejercicio y requiere muchos cuidados. Por eso tampoco es muy apropiado como primera mascota.

8 Alaska malamute

El malamute de Alaska o alaskan malamute ​ es un perro originario de la zona ártica, una de las razas más antiguas dentro de los perros de trineo. Como perro de trineo es naturalmente fuerte. Es capaz de cargar pesos considerables (hasta 20 kg) durante decenas de kilómetros.



9 Perro Finlandés de Laponia

Se trata de una raza criada como perro pastor de ciervos y venados en Finlandia. Si miramos su parecido con los lobos, veremos que la cabeza y cara son iguales, aunque de cuerpo son algo más pequeños. Tienen una capa muy larga, podríamos decir que es una de las razas más simpática y divertida.



10 Esquimal canadiense

El Perro esquimal canadiense es una raza de perro ártica, considerada frecuentemente la más antigua de América del Norte y el más raro pedigrí que se conserva de caninos domésticos de indígenas.​Otros nombres incluyen Qimmiq (término Inuktitut para "perro") o el considerado más políticamente correcto Perro Inuit canadiense. Aunque alguna vez fueron el método de transporte preferido de los Inuits en el Ártico canadiense, los equipos de perros de trabajo tradicionales se volvieron cada vez más raros en el Norte después de la década de 1960, cuando las motonieves se hicieron más populares, siendo estas más rápidas y eficientes. Hoy en día muchos habitantes del Norte y Nunavutmiut (Inuit que viven en Nunavut) prefieren utilizar la más rápida, aunque menos resistente, raza Alaskan Husky, haciendo aun menor la popularidad y disminuyendo las oportunidades de supervivencia de los cada vez más raros perros esquimales canadienses.