Así ha sido el tierno reencuentro de Anna Ferrer con su novio, Iván Martín, tras casi tres meses sin verse

Al igual que muchas parejas, Anna Ferrer e Iván Martín han permanecido distanciados durante el estado de alarma por el coronavirus. Sin embargo, el avance de las fases de desescalada ya permite a la población reunirse con algunos seres queridos. Y este ha sido el caso de ambos influencers, que por fin han podido disfrutar de un bonito reencuentro.

La hija de Paz Padilla ha compartido este miércoles en su cuenta de Instagram cómo ha sido volver a ver a su novio después de casi tres meses separados. Así, a través de una serie de stories, la joven ha mostrado a sus seguidores desde el jardín de su casa el momento en el que su novio se aproximaba hacia ella.

Anna Ferrer e Iván Martín se reencuentran. INSTAGRAM

Por su parte, Iván Martín también ha querido inmortalizar el reencuentro con su novia, con quien celebró su primer año de relación desde la distancia. El joven ha publicado una storie dentro de su coche, dejando claro que tenía unas ganas inmensas dereunirse con su chica.

Horas después del romántico reencuentro, la economista ha compartido una nueva publicación en Instagram para demostrar que ambos estaban encantados. Se trata de una fotografía donde aparecen descansando. De hecho, parece que en la instantánea su novio continúa durmiendo felizmente a su lado.

La influencer explicó en abril, todavía en plena cuarentena, que su relación estaba bien, aunque hubo momentos complicados: "Me preguntáis a diario cómo llevo lo de no ver a Iván. No lo llevo mal, aunque a veces lo echo mucho de menos. Los dos somos muy caseros, así que estamos bien".

