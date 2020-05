Coronavirus.- La Comunitat Valenciana registra 24 nous positius, un mort i 224 altes

Segons les dades que ha facilitat la Conselleria de Sanitat, dels nous positius confirmats per PCR s'han produït 11 en la província de València, set en la de Castelló i sis en la d'Alacant. Així, s'eleva a 11.136 el total de positius des que va començar la pandèmia.

D'altra banda, les altes a pacients amb coronavirus continuen en ascens i suposen ja el 72% respecte al total de casos detectats a la Comunitat. En les últimes 24 hores s'han registrat 224 més, la qual cosa eleva a 11.402 el total de persones que s'han curat a la Comunitat Valenciana.

Per províncies: 1.499 en la província de Castelló, 4.068 en la d'Alacant i 5.830 en la de València, a les quals cal sumar altres 5 corresponents a desplaçats. Des que va començar el pas a la Fase 1 del procés de desescalada a la Comunitat Valenciana, el passat 11 de maig, les altes s'han incrementat un 29%.

El nombre de pacients en les Unitats de Vigilància intensiva per coronavirus a la Comunitat Valenciana segueix la tendència descendent. A dia de hui, només hi ha 27 persones que requereixen aquestes cures a tota la Comunitat Valenciana, dos menys que en l'actualització d'aquest dimarts. Per províncies: 4 a Castelló, 12 a Alacant i 11 en la província de València.

Per la seua banda, el nombre de malalts de coronavirus hospitalitzats també ha experimentat un descens respecte a l'última actualització. En aquests moments hi ha 206 persones ingressades, cinc menys que ahir: 15 a Castelló, 61 a Alacant i 130 en la província de València.

De tots els casos positius detectats, es troben actius en aquests moments 2.966, la qual cosa suposa el 18,79%.

El nombre d'altes de professionals sanitaris és de 2.162 i el nombre total de positius en professionals en aquests moments és de 548.

CAP MORT A ALACANT

Des d'ahir s'ha produït una nova defunció, la qual cosa eleva a 1.418 les persones que han mort a la Comunitat Valenciana per coronavirus: 212 en la província de Castelló, 501 a Alacant i 705 en la província de València.

No s'ha produït cap defunció en la província d'Alacant i tampoc en la de Castelló, que acumula set dies consecutius sense registrar defuncions.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 302.858 de les quals 206.304 han sigut a través de PCR i 96.554 a través de test ràpid.

A dia de hui hi ha algun cas positiu en 74 residències (8 en la província de Castelló, 32 en la d'Alacant i 34 en la província de València). S'han detectat 13 nous positius en residents, quatre en treballadors, i l'únic mort era un resident.