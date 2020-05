Coronavirus.- La Comunitat Valenciana supera els 410.000 treballadors en ERTO

La Direcció general ha rebut 809 sol·licituds d'ERTO, la Direcció territorial de València ha comptabilitzat 30.871 expedients, la d'Alacant 25.669 i Castelló 7.788 expedients.

La majoria de sol·licituds, 55.493, es corresponen al sector Serveis, amb 282.294 treballadors afectats. En Indústria, s'han comptabilitzat 5.591 ERTO, que afecten 107.645 empleats. En el sector de la Construcció s'han presentat 3.764 expedients sobre 18.836 persones, i en Agricultura 288 ERTO sobre 1.258 treballadors.

D'aquests 65.137 expedients, -uns per causa de força major i uns altres per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives (ETOP)-, l'Administració ha resolt 58.059, que afecten un total de 333.554 treballadors.