El castell en 3D d'un grup de xiquets valencià guanya el concurs Digicraft de Vodafone, Creu Roja i Save the Children

La iniciativa, que ha comptat en total amb 25 projectes presentats i més de 80 participants, tenia com a objectiu ajudar el reforç escolar dels més desfavorits durant l'actual etapa de desconfinament social i econòmic.

La Fundació Vodafone va proporcionar als educadors i educadores de Save the Children i Creu Roja Joventut un vídeo tutorial amb instruccions perquè tots els xiquets i xiquetes pogueren treballar des de les seues cases en el disseny d'un castell en 3D.

Tenien un termini de 10-15 dies per a realitzar-ho i publicar el seu disseny. El passat 21 de maig es va realitzar una sessió online en directe per a presentar els millors treballs i seleccionar els dos guanyadors, que han sigut el valencià (atorgat per Save the Children) i un altre madrileny (atorgat per Creu Roja Joventut).

Tots dos han aconseguit un "kit DigiCraft", que inclou diversos materials tecnològics per a seguir desenvolupant les seues competències digitals des de casa.

DigiCraft és el primer programa educatiu creat a Espanya per a potenciar el desenvolupament de les competències digitals en la infància i la joventut, posant a la disposició de xiquetes i xiquets d'entre 6 i 12 anys (amb especial focus en infància vulnerable) diferents jocs col·laboratius i manualitats per a aprendre utilitzant com a vehicle la intel·ligència artificial, la realitat augmentada o el disseny 3D d'una forma fàcil i divertida.