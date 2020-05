València redissenyarà l'avinguda Tres Forques amb carril bici bidireccional i més passos de vianants

Les ciutats estan redissenyant les seues estratègies de mobilitat urbana a conseqüència de l'impacte de la pandèmia de la Covid-19. En el cas de València, es tracta més aviat de continuar i fins i tot aprofundir en la que segueix durant els últims anys i que té al vianant i als desplaçaments no motoritzats com a prioritaris.

Cas a part mereix el transport públic, que afronta un any de pèrdues en les empreses que exploten aquests serveis a conseqüència de la baixada dràstica d'usuaris i de la lenta recuperació que es preveu fruit de la por a les aglomeracions i al contacte personal en espais tancats.

Aquestes són, a grans trets, les línies esbossades aquest dimecres pel regidor de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi, en una trobada telemàtica amb mitjans de comunicació en la qual ha anunciat els plans del seu departament en l'actualitat i de cara als pròxims mesos.

Una de les principals novetats és el redisseny de plantes viàries per a repartir l'espai públic i restar protagonisme al vehicle privat. Un en el que ja treballen els tècnics, ha anunciat el regidor, és el de l'avinguda Tres Forques, un traçat radial de la zona sud de la ciutat que connecta la V-30, a l'altura del barri de la Llum al llarg de 2,2 quilòmetres de longitud fins a confluir amb la conjunció de les avingudes Giorgeta i Pérez Galdós, en la ronda de Trànsits.

Segons ha detallat, l'eix ciclista serà bidireccional i al llarg de tot el traçat de l'avinguda. La proposta es va presentar en els anteriors pressupostos participatius, però no es va situar entre les més votades per la ciutadania.

"Havíem fet un primer disseny de com podia ser el recorregut del carril bici i els accessos per a vianants. Estem ultimant el projecte perquè isca a licitació, es tracta d'una demanda reiterada des de fa dècades per part de la ciutadania dels barris de l'entorn i a més una connexió cap al centre i amb la resta de la xarxa de carrils bici", ha afirmat. Segons ha detallat, l'eix ciclista serà bidireccional i al llarg de tot el traçat de l'avinguda.

Grezzi ha recordat que altres projectes de carril bici com els de la Gran Via Fernando el Catòlic i l'avinguda Institut Obrer es troben en la fase final de la licitació i podrien començar a executar-se aquest estiu, encara que no ha pogut concretar els terminis exactes en la situació actual.

'Pla Respira'

Aquests projectes s'emmarquen en el que el responsable de Mobilitat ha anomenat Pla Respira, i que consisteix en l'ampliació de zones per als vianants i la reducció de contaminació atmosfèrica i acústica amb desplaçaments sostenibles.

En aquest pla s'inclou la pròxima remodelació integral de la plaça de la Reina, amb un pressupost de 12 milions d'euros actualment en la fase final de licitació, i les actuacions en la plaça de l'Ajuntament, on queda per executar una segona fase de la conversió en zona de vianants provisional que consistirà en la col·locació de paviment vermellós, de la mateixa tonalitat de les voreres, i de bancs, zones verdes, zones infantils i d'ombra.

El responsable municipal de Mobilitat ha valorat positivament l'actuació en l'emblemàtica plaça, per la qual abans passaven 10.000 cotxes al dia i que ara ha guanyat 12.000 metres quadrats de superfície per als vianants.

Respecte a la nova línia C1 de l'EMT, l'única que travessa ara de nord a sud la plaça de l'Ajuntament, ha comptabilitzat ja 11.604 usuaris, amb una freqüència de 5 minuts i un índex de puntualitat del 94% al 98%. El 37% dels seus usuaris ha transbordat amb altres línies per a utilitzar-la, enfront del 19% del conjunt de la xarxa, i el 39% dels seus viatgers usen el Bo Or de jubilats, pel 35% que gasta el Bonobús.

Pel que fa als desviaments pel carrer Colón, el regidor ha afirmat que en les tres parades situades al llarg d'aquest carrer han agafat l'autobús unes 10.000 persones, enfront de les 2.000 que accedien al transport públic en aquest tram abans del confinament. Enfront del 25% de demanda global en l'EMT, en aquest vial augmenta fins al 45%, amb una puntualitat del 95% després d'afegir el segon carril bus en detriment del trànsit privat, ha afegit.

Fons estatals per a l'EMT

Respecte a l'Empresa Municipal de Transports (EMT), Grezzi ha sol·licitat fons al Govern central per a poder afrontar la difícil situació en la qual es troba la societat pública a conseqüència de la dràstica caiguda d'usuaris. "No podem fer-nos càrrec sols per la falta d'ingressos, pot suposar un forat molt important", ha afirmat.

Segons ha detallat, la companyia pública, que té 1.600 treballadors, presta actualment el seu servei al 80% del ritme habitual, però el seu nombre de viatgers se situa en el 25%, amb uns 80.000 al dia, enfront dels 330.000 d'un laborable habitual abans de la pandèmia de la Covid-19.

Aquest panorama, segons les projeccions fetes per la gerència, dibuixa, en l'escenari més optimista, unes pèrdues de 12 milions d'euros a la fi d'any, que s'eleven fins als 27 milions en el supòsit més pessimista. "Dependrà de com s'avance en la desescalada, de com evolucione l'economia i que es perda la por" de tornar al transport públic, sosté.

Grezzi ha afirmat que l'EMT recorrerà davant els tribunals l'anul·lació de l’ERTO que havia dissenyat i ha apuntat a hipotètiques reduccions en inversions com a forma d'estalvi, encara que ha recordat que això minvaria la qualitat del servei.