Coronavirus.- Gels, passadissos senyalitzats, exempció de togues i personal desbordat: la nova "normalitat" en justícia

La segona fase de desescalada en l'Administració de Justícia apunta a la progressiva tornada al treball per a reprendre diligències i assenyalaments. Es contempla la incorporació d'entre el 60-70% del personal, i en el cas de la Comunitat Valenciana, la xifra de funcionaris que ja ha tornat al seu lloc de treball físic ha sigut de 2.804 -hi ha un total de 4.911--. Per províncies, en la de València han tornat al 60% 1.505; a Alacant 997; i a Castelló 302, segons han confirmat fonts de la Conselleria de Justícia a Europa Press.

Fiscals, jutges i lletrats consultats per Europa Press han coincidit que ja es comença a respirar "certa normalitat" en la Ciutat de la Justícia de València encara que es troben "temorosos" davant el que els vé per davant. "Estem atabalats perquè ara vé el desembarcament d'assenyalaments i estem desbordats", afirmen des de la secció Civil.

"La previsió és increïble. Estem intentant coordinar-nos amb els jutges i açò és una bogeria", prossegueixen les fonts consultades, que agreguen que el "prioritari" són l'assenyalaments suspesos i la regulació de pensions o divorcis, però és "complicat" amb els mitjans i personal amb el qual disposen. "No sabem com fer-ho", han coincidit.

Sobre aquest punt, la pròpia consellera de Justícia, Gabriela Bravo, va advertir ahir de l'embós "importantíssim" en els jutjats valencians que arrosseguen més de 20.000 vistes suspeses i va assenyalar que porta un mes demanant al Govern un pla de transició.

Un altre dels "problemes" és l'ús de sales per a vistes i compareixences. Per exemple, en Violència sobre la Dona, segons apunta la fiscal Susana Gisbert, no es pot utilitzar la sala multiusos de cada jutjat per ser impossible guardar les distàncies de seguretat establides, amb el que s'han de compartir altres disponibles, més àmplies, en la part de baix. Açò obliga a coordinar assenyalaments entre jutjats per a no coincidir i comportarà certs retards també.

Fiscals i advocats fan referència també a l'ús dels ascensors en l'edifici judicial valencià que, en nombroses ocasions, estan desbaratats i són lents. Han apuntat que si únicament pot pujar una persona en ells, se'n va a produir una congestió "enorme".

Un altre aspecte a tindre en compte és la coordinació en l'ús dels despatxos dels fiscals, per exemple. La norma és poder utilitzar aquells individuals encara que s'ha de primar el teletreball. Però en el cas de despatxos compartits, cal alternar-se. I s'està estudiant la manera de fer-ho.

Precisament quant als torns, alguns fiscals han indicat que, malgrat que al principi els van dir que se n'anava a treballar les vesprades, "pareix que ahir es va dictar un decret explicant que alguns sí i uns altres no". "En Fiscalia pareix que en la part Penal no han de vindre a la vesprada però en Violència sí. Hi ha una incertesa total sobre aquest tema", han lamentat.

SENYALITZACIONS I CARTELLS

Senyalitzacions, cartells, gels, mampares, mascaretes i guants estan pertot arreu de la Ciutat de la Justícia de València. "Pareix que estiguem en Barri Sèsam", bromejava la fiscal Gisbert quant a les senyalitzacions en passadissos.

'S'informa al públic que per a accedir a l'edifici és obligatori l'ús de mascareta i per açò hauran de vindre proveïts de la mateixa', indica un dels cartells d'accés a l'edifici judicial valencià. En altres interiors s'assenyala 'Aforament màxim 10p'; o 'Per favor, guarde 2 metres de distància'.

També es pot veure més afluència d'equips de neteja en els jutjats per a desinfectar i, quant a l'ús de togues compartides entre lletrats, aquests queden exempts d'utilitzar-les perquè són una font de contagi, ha confirmat un dels advocats consultats. Quant als fiscals, que disposen de les seues pròpies, poden triar si prefereixen posar-li-les o no.

Una cosa en el que diversos fiscals han coincidit a trobar a faltar a la seua volta als despatxos és la música que sonava cada dia de treball des del Conservatori que se situa pròxim a la Ciutat de la Justícia i que, de moment, roman sense activitat. "En els despatxos que donen al Conservatori sempre es colava la música i ara, en aquests temps tan convulsos, es troba a faltar", afirmen.