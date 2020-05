Ferrmed alerta del "colapso ferroviario" en Valencia y Barcelona en un lapso de 2 a 4 años si no se reconvierten planes

Así se ha pronunciado la asociación en un comunicado, en el que ha valorado la propuesta de Recovery Plan de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el que, a su juicio, las infraestructuras de transporte deben "ocupar una parte significativa".

Desde la asociación han anunciado que están "trabajando duro" en el llamado 'Ferrmed Study of Traffic and Modal Shift Optimisation in the EU', cuyas conclusiones "pueden ser una herramienta fundamental" para lograr el mejor ratio "inversiones-resultados", en las acciones a llevar a cabo en la cadena logística global. "Desgraciadamente, hasta ahora, este ratio favorable no se ha cumplido en gran parte de las acciones llevadas a cabo por los estados miembro", han lamentado.

La primera fase del Estudio, con determinación de las zonas del conjunto del "EU Core Network", donde hay que actuar preeminentemente, estará acabada a finales de este año y el estudio completo, con especificación de las acciones a llevar a cabo en la red ferroviaria y en las vías navegables, junto con la evaluación del impacto favorable económico y medioambiental, lo estará a finales de 2021.

En las actuaciones que propondrá el Estudio de Ferrmed para toda Europa, se incluyen las acciones a corto plazo (2023), medio plazo (2025) y largo plazo (2030). "Continuando con el caso de España, dentro de las acciones de corto plazo, se deben incluir las conexiones a las terminales intermodales y puertos al ancho internacional", han indicado.

Los resultados provisionales ya disponibles de la primera fase del estudio para algunos países, "permiten determinar claramente en que tramos de la red ferroviaria hay que invertir, si se pretende que para el 2030 el ferrocarril y la barcaza canalicen el 30% del tráfico terrestre para distancias superiores a los 300 km".

"Hay que tener en cuenta que en los países del sur de Europa el tráfico ferroviario de mercancías es más bien escaso. En el caso de España, en muchos de los tramos el ferrocarril, hoy en día, no llega ni al 3% del tráfico total (carretera más ferrocarril)", han indicado.

Por ello, han defendido "acabar de una vez con las inversiones de carácter político o suntuario y disponer de un Plan de inversiones debidamente estructurado, de acuerdo con los criterios de prioridad de carácter socioeconómico y medioambiental aprobado, de antemano, por la Comisión y el Parlamento Europeos".

Estas iniciativas "deben estar en consonancia con los objetivos del Libro Blanco del Transporte de la Comisión". "Hay que actuar donde realmente están los tráficos y no donde el impacto socioeconómico y, particularmente, medioambiental son escasos o incluso nulos", han indicado.

CREEN QUE EL 'RECOVERY PLAN' LO DEBE GESTIONAR LA COMISIÓN DIRECTAMENTE

Debido a esto, han manifestado: "bienvenido sea un Recovery Plan, debidamente estructurado y controlado a nivel europeo, que acelere la consecución de resultados positivos cuanto antes en toda la Unión Europea".

De hecho, la posición de Ferrmed al respecto es que este plan esté "gestionado directamente por la Comisión y se aplique estrictamente con criterios socioeconómicos y medioambientales, de conformidad con las directivas del European Green Deal".