Coronavirus.- Institucions valencianes se sumen al "dol incomparable" per les víctimes de la Covid-19

Així, per tota la Comunitat Valenciana a les 12.00 hores s'han dut a terme minuts de silenci en ajuntaments, seus de les forces i cossos de seguretat, entitats ciutadanes, universitats, empreses, sindicats i particulars, per a expressar el dolor per aquesta pèrdua col·lectiva.

El president Ximo Puig ha guardat un minut de silenci en el Palau de la Generalitat i ha fet públic un missatge: "Un dol incomparable. Un sentiment de pèrdua col·lectiva. Haguérem pogut ser qualsevol de nosaltres. El meu ànim a les famílies dels 1.417 valencians, els 27.000 espanyols i les 350.000 persones de tot el món que han perdut la vida pel virus. Quedaran en el nostre record".

També els consellers de l'Executiu autonòmic han realitzat un minut de silenci al migdia en record de totes les víctimes, igual que el ple de Les Corts Valencianes.

A València, la corporació municipal, encapçalada per l'alcalde, Joan Ribó, ho ha fet el Saló de Cristall de l'Ajuntament. El primer edil, acompanyat per la resta de portaveus dels grups municipals (Sandra Gómez, María José Catalá, Fernando Giner i José Vicente Gosálvez), ha manifestat que el consistori està de dol des de l'1 d'abril, per la qual cosa ja havia baixat a mitja asta la senyera i apagat les llums d'edificis monumentals.

"El missatge ha de ser que estem amb ells, sabem que ha sigut molt dur, que les famílies han patit molt", ha dit Ribó, que ha remarcat que per açò cal fer una crida a la "disciplina de totes les persones" per a complir amb les mesures de precaució i no es produïsca una recaiguda.

GRAN ACTE D'HOMENATGE

Així mateix, ha agregat que quan passe l'alarma se celebrarà "un gran acte d'homenatge a totes les persones que han faltat" i que des de l'Ajuntament s'ha oferit ajuda a representants de diverses religions per si volen realitzar-los.

La Policia Local, per la seua banda, ha guardat silenci a les 12.00 hores en la Central i en totes les unitats de districte de la capital.

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, i el subdelegat, Rober Cachorro, juntament amb el personal s'han sumat igualment a aquesta primera jornada de dol oficial. També les subdelegacions a Alacant i Castelló.

A les portes de la seu de la Diputació de València, han estat el president, Toni Gaspar, i la vicepresidenta, Maria Josep Amigó, entre altres integrants de la corporació.

El mateix sentiment de dol s'ha viscut en la diputació de Castelló, des d'on envien un "missatge de suport a les víctimes i a les seues famílies i cercles més pròxims, així com a totes les persones que encara lluiten contra la malaltia". El seu president, José Martí, ha insistit en la necessitat que les institucions "estiguen prop de la societat, recordant a tots els ciutadans i ciutadanes que ens han deixat conseqüència del coronavirus".

"EL VOSTRE RECORD ROMANDRÀ SEMPRE"

Des de la Diputació Alacant s'han manat igualment paraules d'afecte als morts i els seus pròxims: "El vostre record romandrà sempre en els nostres cors. El nostre afecte i solidaritat amb les famílies de les víctimes".

L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, i altres membres de la corporació municipal han participat en el minut de silenci en memòria de les víctimes de la Covid-19 després de la declaració de deu dies de dol oficial a partir d'aquest dimecres. Així mateix, les banderes de l'Ajuntament de Castelló onegen a mitja asta en senyal de dol i respecte cap a totes les víctimes.

Marco ha manifestat que la corporació se suma així al dol oficial decretat pel Govern central "en memòria de totes les víctimes d'aquesta pandèmia" i "com a mostra del profund respecte cap a les víctimes, les seues famílies i cap a totes les persones que han patit" com a conseqüència de la Covid-19.

La primera edil ha recordat que en la província de Castelló la pandèmia s'ha cobrat la vida de 212 persones. "També vull recordar que anem donant passos ferms en la lluita contra la pandèmia, fa sis dies que la província no ha registrat cap defunció, però no hem d'oblidar la importància de les mesures de seguretat, hem de seguir protegint la salut de tots i totes", ha postil·lat.

L'Ajuntament d'Alacant va guardar ahir cinc minuts de silenci per a honrar les víctimes i l'alcalde, Luis Barcala, va apel·lar a la responsabilitat de la ciutadania "perquè aquesta batalla encara no està guanyada", al mateix temps que va enviar una "sentida abraçada" a totes les persones que han perdut un ser estimat durant la pandèmia.