Alessandro Lequio se incorpora al trabajo en 'AR': "Son momentos en los que no sé cómo dar gracias, pero gracias"

El colaborador de El programa de Ana Rosa, Alessandro Lequio, se ha incorporado este miércoles a su puesto de trabajo tras haber permanecido varias semanas fuera de cámaras por la muerte de su hijo Álex Lequio.

El tertuliano ha reaparecido en la sección de sociedad donde ha comentado la participación de los concursantes de Supervivientesen la edición de este año. Lequio ha calificado a Ana María Aldón como "la gran sorpresa de este concurso" y le ha augurado un buen puesto en a final del programa.

Algunos colaboradores del magazine han opinado que la mujer de Ortega Cano podría haber apoyado más a Rocío Flores, nieta de Rocío Jurado, en la competición. No obstante, el aristocrático ha comentado que, en su opinión, que sean familia no significa que tengan que estar a la par en todo el concurso, "eso no te obliga a defenderles en sus guerras particulares", ha añadido.

Lequio ha explicado que le sorprende que la figura de Rocío Jurado esté tan presente en el matrimonio de Ortega Cano y Ana María Aldón. Sus compañeros han explicado que la concursante conoció al diestro cuando visitó su finca como fan de Rocío Jurado y que por ello, la figura de la cantante sigue tan presente en su casa.

El italiano se ha incorporado al programa sin presentación y ha continuado su tarea de tertuliano naturalmente. Al fin del programa, Lequio se ha dirigido a su programa para agradecer las múltiples muestras de apoyo recibidas tras la muerte de su hijo, Álex Lequio.

"Son momentos en los que no sé cómo dar gracias, pero gracias", ha comentado el colaborador. Ana Rosa Quintana se ha emocionado con los agradecimientos de su compañero y ha comentado que no debe dar gracias, ya que es algo que se hace de corazón.