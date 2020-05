Gucci apuesta por la 'slow fashion' y la sostenibilidad presentando dos colecciones al año en lugar de cinco

Esta situación que actualmente estamos viviendo debido a laCovid-19 ha cambiado la perspectiva de vida de muchas personas, entre ellas la de Alessandro Michele, el actual director creativo de Gucci.

Michele está pasando el confinamiento en Roma, y a través de una rueda de prensa virtual, ha anunciado que sus cinco desfiles anuales pasarán a ser únicamente dos de ahora en adelante.

Estas dos colecciones serán atemporales, ya que el diseñador considera que "la ropa debería tener una vida más larga que la que estas palabras les atribuyen". La Semana de la Moda de Milán no contará este septiembre con la aparición de la marca Gucci, siendo una de las más importantes de este evento.

"Nuestras imprudentes acciones han quemado la casa en la que vivimos. Pensamos en nosotros mismos como seres separados de la naturaleza, nos creímos astutos y todopoderosos", escribió en un comunicado en su cuenta de Instagram.

El italiano está muy concienciado sobre la situación del planeta y como entre todos la hemos abocado a un futuro gris.

"Todo el mundo debe asumir su responsabilidad de acuerdo al rol de cada uno y de sus acciones para participar en una constelación de cambios moleculares y generalizados. En cuanto a mí, a mi pequeña manera, siento la urgente necesidad de cambiar mucho de esto en mi forma de trabajar", reflexionaba.

"Siempre me he inclinado profesionalmente al cambio, [...] pero esta crisis ha amplificado de alguna manera esa urgencia transformadora, que ya no se puede aplazar", sentenciaba Alessandro en Instagram.

"El cambio que imagino implica la capacidad de volver a conectar con las razones más profundas que inspiraron mi entrada en el ámbito de la moda. Siento la necesidad de renovar un vínculo, purificando lo esencial al deshacerme de lo innecesario", decía para justificar esta gran decisión.

"Me gustaría dejar atrás la parafernalia de los motivos que colonizaron el mundo anterior: las colecciones primavera-verano, otoño-invierno, crucero y pre-fall. Creo que estas son palabras obsoletas y poco alimentadas de un discurso impersonal que perdieron su significado. Contenedores que se separaron progresivamente de la vida que los generó, perdiendo contacto con la realidad", aclaraba el diseñador.

Alessandro Michele siempre ha estado muy en contacto con la naturaleza. Su última campaña deGucci Pre-Fall 2020 la situaba otra vez en el centro, destacando el compromiso de la firma con la sostenibilidad, que en 2018 alcanzó la neutralidad de carbono en la totalidad de su cadena de suministro.

Además, en febrero, Gucci se unió a The Lion’s Share, una iniciativa que destina fondos a proteger especies en peligro de extinción y sus hábitats naturales.