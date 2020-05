Fin del límite del kilómetro y del municipio para pasear y hacer deporte en la fase 2

Este miércoles 27 de mayo se ha publicado en el BOE la Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, sobre las medidas para la fase 2 que permiten levantar limitaciones impuestas durante el estado de alarma.

Entre las modificaciones que se han hecho de la mencionada orden ministerial del 16 de mayo, están las relacionadas con el acceso y aforo en las zonas de playa, donde los ayuntamientos podrán establecer limitaciones, así como la medida relacionada con los desplazamientos de la población infantil y la práctica de la actividad física no profesional.

¿Qué sucede con las limitaciones en los paseos?

Los paseos para la población infantil estaban limitados a una franja horaria de 12:00 a 19:00 horas, una vez al día y a una distancia de máximo un kilómetro respecto al domicilio. Con esta nueva orden ministerial, estas limitaciones quedan levantadas, siempre y cuando el territorio esté en la fase 2.

Lo mismo sucede con los desplazamientos para la actividad deportiva no profesional, limitados hasta ahora a una distancia de máximo un kilómetro. Esta limitación no era aplicable a la actividad física individual, que estaba permitida solo dentro del municipio donde se reside. Los territorios que estén en fase 2, no tendrán esta limitación.

Así se puede leer en el nuevo BOE: "No serán de aplicación a los desplazamientos de la población infantil y a la práctica de la actividad física no profesional las franjas y limitaciones respectivamente previstas en el segundo párrafo del artículo 2.1 de la Orden SND/370/2020, de 25 de abril, y en el artículo 2.4 de la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, debiendo sujetarse la práctica de las dichas actividades a lo establecido en el artículo 7 de la presente orden".

Aún así, se sigue manteniendo la franja horaria relativa al paseo de las personas mayores de 70 años, que está contemplada entre las 10:00 a 12:00 horas y de 19:00 a 20:00 horas.