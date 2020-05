Coronavirus.- Les Corts demanen estudiar que les mascaretes siguen gratuïtes per a col·lectius vulnerables

Aquesta és una de les mesures que s'inclouen en la proposició no de llei transaccionada resultat de la qual inicialment havia presentat Ciutadans per a la millora de la sanitat pública valenciana arran de la crisi produïda per la Covid-19 a la qual s'han incorporat les aportacions realitzades pel PP i pels tres partits del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem).

Així mateix, s'insta el Consell al fet que demane al Govern central que estudie la possibilitat de reduir l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) de productes de primera necessitat per a evitar els contagis, com mascaretes i gels hidroalcohòlics, del 21% al 4% mentre el seu ús siga obligatori. Es reclama també que des del Govern Central, s'harmonitze i avance, en l'àmbit de la Unió Europea, sobre aquest tema.