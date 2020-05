¿Qué significa la palabra injerencia?

El Gobierno se ha sometido este miércoles a la sesión de control de la oposición y las principales preguntas han ido dirigidas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la polémica suscitada tras el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos de la jefatura de la comandancia en Madrid y el anuncio, un día después, de la equiparación salarial entre los cuerpos de seguridad.

El ministro del Interior ha sido el foco de las criticas de los principales partidos de la oposición que han pedido su dimisión durante la sesión en el Congreso. El Partido Popular ha solicitado al ministro una justificación por el cese de Pérez de los Cobos y que explique si tiene algo que ocultar, como una decisión "arbitraria".

"Estamos en un plan de remodelación del equipo del Ministerio del Interior", ha justificado Grande-Marlaska. Por otra parte, ha acusado al PP de haber paralizado la equiparación salarial y ha insistido en que "no ha habido ni habrá ninguna injerencia del Estado contra otro poder del Estado mientras yo sea ministro".

¿Qué quiere decir 'injerencia'?

La definición general de injerencia señala esta palabra como una "intromisión, actuación sin habilitación ni título en un negocio o competencia ajenos", según el Diccionario del Español Jurídico realizado por la Real Academia Española (RAE) y el Consejo General del Poder Judicial.

En este sentido, se considera injerencia cuando se está involucrando en un asunto ajeno (que no es de su competencia) y se ejerce influencia sobre el mismo o sobre otros poderes. En el caso del poder judicial, este debe conservar su absoluta independencia del resto de poderes (legislativo y ejecutivo) que no pueden intervenir y no se les permite la injerencia en los asuntos judiciales.