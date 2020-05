Una infancia marcada por el maltrato: la historia de Adara y Elena sale a la luz tras 'Supervivientes'

Durante su participación en GH VIP la joven Adara Molinero se enfrentó a una prueba llamada 'La curva de la vida', en la que los concursantes repasan su biografía.

Allí Adara abría la caja de su terrible y doloroso pasado: "Durante mi infancia, que me perdone, mi madre tuvo una pareja que se portó muy mal con mi hermano, conmigo y con ella… Si ahora me está viendo que sepa que mi infancia se vio marcada por él, yo le tenía autentico terror…", decía entonces Adara, entre lágrimas.

La cosa quedó ahí, hasta que su madre, Elena, se enfrentó a una prueba parecida en Supervivientes hace sólo unos días, cuando en 'El puente de las emociones' retomaba el tema.

"Escuchar por la tele de que mi hija ha tenido una mierda de infancia por culpa de otra persona... siento vergüenza de mí misma. Por haber llenado un hueco de mi soledad, separada y con dos hijos, acabé estando con cualquiera", se fustigaba la mujer.

Elena, dejando entrever cómo había sido supuestamente su relación con ese hombre, se prometía que "el que venga tendrá que respetar y meterse la mano en los huevos".

Para cerrar el asunto, una determinación muy firme: "Cuando salga de aquí si mis hijos quieren esto se llevará al juzgado".

Ahora ha sido Adara, en una entrevista para la revista Lecturas, la que ha vuelto a incidir en el tema. "Aquel hombre nos castigaba sin jugar, sin reír. Un día me dio tal bofetada que me tuvieron que llevar al médico", contaba la exconcursante de Gran Hermano.

“Mi hermano y yo siempre íbamos callados. Solo con mirarme me daba miedo. Me pegaba donde no me dejara marcas", decía Adara, que concluía con un terrible: "El exnovio de mi madre me destrozó".