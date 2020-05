Vox y Cs arremeten contra Marlaska: "Ha traicionado sus principios, si es que alguna vez los tuvo"

Vox y Ciudadanos ya avisaron en cuanto se conoció la polémica y apretaron al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre los ceses en la Guardia Civil en los últimos días. La portavoz del partido de Abascal, Macarena Olona, cuestionó el asunto de la equiparación salarial. En un tenso intercambio dialéctico con el ministro, Olona encadenó una serie de preguntas sobre las posibles presiones del Gobierno al coronel Pérez de los Cobos antes de ser cesado, y llegó a preguntarse si hubo injerencia de Interior en la labor de la Guardia Civil.

La portavoz mencionó el caso Faisán, y atacó: "Ha traicionado todos sus principios, si es que alguna vez los tuvo". Además, Vox ha presentado una querella contra la Directora General de la Guardia Civil por este caso. "A nuestros agentes del a Guardia Civil y de la Policía Nacional solo les podemos decir fuerza y honor. Resistid".

"Hacen un flaco favor a la Guardia Civil con comentarios y expresiones como las que ha traído", respondió Marlaska, porque denotan "un profundo odio". Apuntó el ministro que Vox "no se ha preocupado de la equiparación salarial". En este sentido, mencionó la delicada situación de todos los funcionarios, y respondió duramente a Olona: "Los CFSE no se merecen comentarios como los que ha hecho".

Vox sumó otra pregunta por parte de Ignacio Gil Lázaro. El diputado apuntó que la conducta de Grande-Marlaska ha sido "miserable y mentirosa" en el caso del cese de Pérez de los Cobos. El diputado dijo que lo que ha hecho el Gobierno ha sido tapar a los cargos que "resisten" frente a "las presiones" que, a su parecer, se ejercen desde el Ejecutivo. "Toda su actuación en este caso es una vergüenza, y no le quepa duda que por encima de esto está España, la democracia y la Guardia Civil".

"Una cortina de humo"

El portavoz de Cs, Edmundo Bal, sostuvo por su parte que su partido celebra la equiparación salarial, pero criticó que lo use "como cortina de humo para que no nos fijemos en el cese del coronel Pérez de los Cobos". Recordó que en 2018 se vetó esa medida porque "no había Presupuestos". Y preguntó al ministro: "¿Cree usted que la Policía es tonta y va a comprar su silencio?".

Tras la réplica del titular de Interior, el portavoz adjunto de Ciudadanos recalcó que el Gobierno "ha roto las reglas" de la relación entre los poderes públicos y la administración. "Quieren una administración servil y lo hacen a través de presiones para que los funcionarios tengan miedo, usted es todo un ejemplo", sentenció el diputado. Y habló de su propio caso: "Me suena mucho eso de la falta de confianza".