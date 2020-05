València obri el termini per a sol·licitar el Xec Escolar del curs 2020-2021

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria d'Educació, ha obert aquest dimecres, 27 de maig, el termini per a sol·licitar el xec escolar per al pròxim curs 2020-2021. Les persones interessades tindran un termini de 20 dies naturals per a cursar la petició per accedir a aquestes ajudes econòmiques a l'escolarització infantil de 0 a 6 anys, destinades a sufragar les despeses d'ensenyament de les famílies amb menys recursos econòmics. Les famílies sol·licitants podran tindre una assignació màxima de 90 euros al mes durant 10 mensualitats. El consistori ha posat tota la informació a disposició de la ciutadania a la web municipal d’educació.

Segons ha detallat la regidora d'Educació, Maite Ibáñez, la dotació econòmica total destinada a esta convocatòria és de 3.465.000 euros, després d'un augment pressupostari de 600.000 respecte a l'exercici anterior, amb l'objectiu “d´arribar a més famílies i ampliar, sobretot, el nombre de llars que pugen rebre els 90 euros mensuals del tram major”. D'aquesta manera, la previsió és que l’ajuda "puga arribar a més de 1.000 noves famílies". Com a novetat, la convocatòria contempla donar cobertura a la previsió de naixement (nasciturus) amb anterioritat a 31 de desembre de 2020.

“La situació actual que viu la societat a causa de la crisi sanitària i social de la Covid-19 genera unes demandes a les quals les administracions públiques hem de prestar tot el nostre suport”, ha afirmat Maite Ibáñez, qui ha remarcat que esta ajuda “ha de servir realment com a suport econòmic a les famílies amb més dificultats, perquè els seus fills pugen continuar el desenvolupament educatiu a les escoles infantils”.

Les sol·licituds es poden presentar mitjançant model normalitzat descarregat a la pàgina web www.valencia.es, presentant la petició per la seu electrònica de l'Ajuntament de València amb el certificat electrònic. Per a qui no tinga certificat, però sí un dispositiu electrònic per a remetre correus electrònics, es facilitarà un compte de correu del Servei d'Educació al qual enviar la sol·licitud i la resta de documentació.

Les persones interessades que no tinguen possibilitat de remetre correu electrònic s'han de posar en contacte telefònicament amb el Servei amb la finalitat de posar a la seua disposició una altra via alternativa per la qual presentar la documentació, opció que requerirà que la persona interessada declare responsablement que no compta amb els mitjans per realitzar la sol·licitud pels anteriors canals.

“La gestió telemàtica amb possibilitat d'assessorament telefònic i mitjançant correu electrònic per a casos especials és una novetat de la present convocatòria, que duem a terme perquè ningú es quede sense poder realitzar la sol·licitud per no disposar de mitjans informàtics”, ha destacat Ibáñez.