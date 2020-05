Erkoreka lamenta haber oído en EH Bildu "razones encaminadas a justificar" las pintadas a sedes de partidos

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Erkoreka ha considerado que "el ambiente no se está caldeando en la calle", pero ha denunciado que hay "ciertos grupos concretos que, por unos motivos conocidos, pretenden calentar el ambiente".

En este sentido, ha asegurado que esos actos son "peligrosos e inadmisibles", y que "todos los actores políticos deberían rechazarlos con claridad y transparencia".

"Hemos hecho un largo camino con ese tipo de experiencias y ya sabemos en qué tipo de contexto están situadas y qué clase de deje de presión y punto de violencia tienen detrás, aunque no lleguen al nivel de violencia que hemos vivido en otros tiempos. No tienen sitio en la sociedad vasca, y todos los actores políticos deberían rechazarlos y condenarlos claramente", ha insistido.

En este sentido, y ante la postura mostrada por EH Bildu ante dichos actos, Erkoreka ha asegurado que no ha escuchado "una condena firme y clara" y que, en cambio, ha oído, "en boca de dirigentes de la izquierda abertzale, razones encaminadas a justificar" los ataques, "diciendo que hay una situación de injusticia con los presos y que hay derecho a responder a esa situación, y que dento de ese derecho se encuentran los actos contra los dirigentes de los partidos políticos que toman esas decisiones".

"Me parece una argumentación muy peligrosa, y la he escuchado en una radio española, con gran difusión. No quiero denunciar a nadie, pero no es muy difícil saber quién ha dicho eso", ha manifestado.

"MENSAJE MODULADO"

De esta manera, el portavoz del Gobierno Vasco ha vuelto a solicitar a "todos los dirigentes de la izquierda abertzale" que deberían ser "claros, transparentes y firmes", y no realizar "esas declaraciones flexibles, dando un mensaje muy modulado, como que hay motivos en esos actos, porque detrás existe una situación de injusticia y ante esa situación es legítimo tomar esas medidas".

"Una cosa es tener derecho, pero, ¿dónde termina ese derecho? ¿Termina cuando se lanza pintura a un portal? ¿O también tienes derecho a romper las puertas del portal? ¿Tienes derecho a utilizar otras medidas violentas?", se ha preguntado.