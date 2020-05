El tenso momento entre Espinosa de los Monteros y un reportero que le pregunta por las agresiones a periodistas

El diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, protagonizó un momento de tensión durante una rueda de prensa ofrecida en el Congreso. El detonante fue la pregunta de un informador acerca de las agresiones a periodistas reportadas por TVE y el diario La Razón durante las manifestaciones de Vox en Barcelona y Madrid hace unos días.

El caso al que se refirió Espinosa de los Monteros en su respuesta fue el de un periodista de los informativos de TVE que se vio rodeado de manifestantes que taparon las imágenes de la cámara durante una conexión en directo e incluso dirigieron varios insultos al informador. La cadena se ha quejado de manera formal vía carta al líder del partido, Santiago Abascal.

La libertad de expresión y manifestación no puede coartar la libertad de prensa y el derecho a la información. Apoyamos a nuestros compañeros y pedimos que cese el hostigamiento de quienes les impiden informar en libertad y seguridad.#SinPeriodismoNoHayDemocraciapic.twitter.com/4awXcx6xS0 — C.Informativos TVE (@CdItve) May 23, 2020

También sufrieron agresiones los profesionales del diario La Razón. En este caso, un manifestante golpeó el material de trabajo de un reportero gráfico. La denuncia se hizo pública vía Twitter con un vídeo donde se puede ver el ataque con claridad.

La Razón condena la agresión a uno de sus reporteros gráficos durante la manifestación de Vox https://t.co/fllUOFOO8epic.twitter.com/FuPvwCNzvx — La Razón (@larazon_es) May 23, 2020

La tensión ante la pregunta

"Me gustaría saber qué le parecen a ustedes las agresiones a los periodistas, más allá del medio en el que trabajen" fue la pregunta del reportero que provocó el nerviosismo de Espinosa de los Monteros. "Gracias Javier, no sé si le queda alguna pregunta más. ¿No, seguro? Me pregunta por agresiones a periodistas pero igual me quería preguntar por agresiones a los que acudían a la manifestación, ¿o eso no?", contestó el de Vox en un rifirrafe.

El informador reclamó una respuesta ajustada a su pregunta, a lo que el diputado aclaró "Nosotros condenamos cualquier agresión a cualquier persona en cualquier estado. No sé si queda claro". En un intento de cambiar las tornas, señaló: "¿Por qué me preguntan tanto por agresiones a periodistas y no me pregunta por cómo han tiroteado con una escopeta a cuatro vehículos en Jaén que participaban pacíficamente en esa marcha?".

"Cuando una persona pasea la bandera dificultando sin ninguna duda el trabajo de un periodista de TVE está mal hecho, no tiene por qué hacerlo. Esto se repite en todas las televisiones, pero un señor al que le han pegado tres tiros a su vehículo y a los de detrás, eso no sale en ningún sitio", reivindicó el de Vox.