Ford Almussafes arriba a un principi d'acord per a l’ERO de 350 empleats

La direcció de Ford Almussafes (València) i els sindicats han arribat aquest dimarts a un principi d'acord en l’ERO de 350 empleats per la baixada de producció, acceptant algunes de les seues peticions com ampliar el pla de prejubilacions als quals compleixen 57 anys en 2020, garantir l'assegurança de vida fins als 65 anys i un pla de recol·locació, segons fonts sindicals.

Els representants de la plantilla analitzaran les mesures aquest dimecres i signaran o no l'acord el dijous, encara que UGT com a sindicat majoritari ja garanteix el seu suport. "S'eviten 350 acomiadaments sense cap mesura traumàtica; no admet cap però", destaca el president del comité d'empresa, Carlos Faubel (UGT).

Aquesta oferta estableix que els voluntaris per a adherir-se a l’ERO podrien optar per un pla de prejubilacions, un altre d'indemnitzacions o un últim de garantia de recontractació, encara que aquest només s'activaria si no hi ha suficients (350) entre els dos anteriors. Les extincions es produirien de l'1 de juny al 31 d'octubre, amb la possibilitat de retardar-les fins a cap d'any.

Tindrien preferència de permanència els empleats de les àrees més afectades, davant la necessitat d'amortitzar determinats llocs, així com els de major especialització, formació o rendiment. La direcció també podria prendre en consideració els costos.

L’ERO tindria en compte a tots els treballadors del centre de treball d'Almussafes, sense afectar els de contracte de relleu, duració determinada o jubilats parcials.

Aquest expedient es va plantejar abans de l'estat d'alarma per la baixada de producció. Inicialment anava a afectar 410 empleats, però l'empresa els va reduir a 350 fa dues setmanes, al marge de l’ERTO derivat de la paralització pel coronavirus. La intenció de l'empresa és que les extincions es facen al més prompte possible davant la situació actual.

Prejubilacions

En concret, l'última oferta amplia el pla de prejubilacions dels nascuts entre l'1 de gener de 1957 fins al 30 de juny de 1963, sempre que tinguen una antiguitat mínima de deu anys. La direcció contactarà amb les persones elegibles i els entregarà una proposta.

Els voluntaris podran presentar-se fins al pròxim 30 de juny, encara que el termini s'ampliarà al 15 de juliol si no hi ha suficients. Aquesta mesura es podria estendre als nascuts fins a final de 1963, si no se sumaran els treballadors necessaris.

Com a condicions generals fins a 65 anys, el pla inclou el complement de les prestacions per desocupació fins al 85% dels ingressos anuals nets, la cobertura de l'assegurança de vida col·lectiu, el conveni especial de revaloració a la Seguretat Social i la revaloració anual del 2% en les quanties.

Per als quals complisquen 60, sempre durant la vigència del XVII conveni col·lectiu, planteja que puguen triar lliurement si optar al pla d'acompanyament o a la jubilació parcial amb contracte de relleu.

Indemnitzacions i possibles recontractacions

En el pla d'indemnitzacions, l'empresa ha presentat tres trams per edats: fins a 54 anys, 45 dies de sou i antiguitat per any de servei amb un topall de 42 mensualitats, i els de 55-59 i 60-63 sobre la base de les taules específiques per a cada col·lectiu. La inscripció també estarà oberta fins a finals de juny.

El pla d'extinció amb garantia de contractació només es posarà en marxa si no hi ha suficients voluntaris (350) entre els dos plans anteriors. Seran elegibles els empleats amb un màxim de deu anys d'antiguitat, amb condicions com la indemnització de 20 dies per any de servei i el compromís de contractació fins a final de 2021 amb contracte indefinit de relleu i anys reconeguts.

Finalment, l'oferta inclou el compromís de garantir la millor condició d'antiguitat per a la plantilla de la planta d'IP i de reduir l'excedent de personal per l'impacte de la nova divisió de bateries, així com un pla de recol·locació amb una empresa especialitzada ja seleccionada.

"Hi haurà acord"

De moment, UGT (sindicat majoritari en la planta) garanteix que "hi haurà acord" en recollir Ford diverses de les seues reclamacions i oferir "les garanties necessàries d'un pla d'aquestes característiques". També posa en valor que estableix les bases de la jubilació en un sector en situació adversa com el de l'automòbil.

CC.OO. creu que la proposta recull els punts que ve defensant des del 10 de març, mentre STM Intersindical vol traslladar la consulta als seus afiliats perquè decidisquen si donar suport o no a l'acord. CGT queda a l'espera de la signatura, previsiblement aquest mateix dijous, 28 de maig.