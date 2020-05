Sánchez compara el cese de De los Cobos con el "lapsus" del guardia civil que dijo que vigilaba críticas al Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado pasar por encima este miércoles sobre la polémica destitución por parte de su ministro del Interior del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. El presidente del PP, Pablo Casado, se la ha reprochado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, como una “trampa al solitario” más de su gestión de la pandemia, de la que ha dicho que “no salimos más fuertes”. Sánchez no se ha extendido en la crisis en Interior, pero ha restado importancia al cese del coronel comparándolo con el “lapsus” de cuando el Director Operativo del instituto armado dijo en rueda de prensa que la Guardia Civil vigilaba en las redes las críticas contra el Gobierno.

“Nadie había manchado así a la Guardia Civil y pretenden taparlo con un aumento salarial”, ha reprochado Casado a Sánchez.

Como respuesta a una dura intevención por parte del líder del PP, Sánchez le ha reprochado que durante la pandemia “el PP no ha estado con el Gobierno de España”, con una oposición que se ha negado a “cualquier cosa”.

“Primero, por hacer caso a los científicos, luego que no; por no haber activado el estado de alarma y ahora por no levantarlo, porque un guardia civil en una rueda de prensa cometió un lapsus y ahora nos critican por haber destituido a un guardia civil”, ha respondido Sánchez a Casado, en la única alusión indirecta que ha hecho al cese de De los Cobos.

El presidente se refería a otra polémica que hace semanas también tuvo el foco en la Guardia Civil. Se originó en una rueda de prensa en Moncloa en la que el Jefe del Estado de Mayor, José Manuel Santiago, afirmó que entre sus tareas del instituto armado durante la pandemia figuraba ala de "minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno". Entonces, el PP exigió una rectificación al mando de la guardia civil.

Un día después de conocerse la destitución de Pérez de los Cobos, a la que siguió la dimisión posterior del Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, Laureano Ceña, Casado ha intentado sin éxito en el Congreso que Sánchez se pronunciara sobre lo ocurrido, que abre una crisis en el Ministerio del Interior, originada porque su titular, Fernando Grande Marlaska, intentó conocer los detalles de una investigación judicial.

Rufián carga por el 'procés'

Sánchez ha esquivado la cuestión, que tampoco ha mencionado cuando también la ha sacado a relucir el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, aunque en un sentido muy distinto, refiriéndose a las presuntas irregularidades detectadas en el informe de la Guardia Civil que estudiaba la juez del caso por el 8-M y aplicada a lo que ha llamado "mentiras" sobre el procés.

Rufián ha advertido al presidente que es "terriblemente peligroso darle aire a la derecha", antes de recordar que los informes de la Guardia Civil "no son más falsos ahora porque le afecten a usted de lo que lo eran con Alsasua el 20 de septiembre (el asalto a la Consellería de Economía, por el que se procesó y condenó Jordi Sánchez y Jordi Cruixart) o el 1 de octubre (la consulta de 2017)". "Pérez de los Cobos no miente ahora más cuando habla del 8M y mentía cuando hablaba de informes que llevaban a la cárcel o al exilio".