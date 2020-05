El Consell destinarà cinc milions a ajudes al lloguer per a col·lectius vulnerables

La Generalitat deixarà en mans de les entitats locals (ajuntaments i mancomunitats) la gestió de cinc milions d'euros en ajudes per a l'habitatge, que aniran dirigides a col·lectius vulnerables ja abans de la pandèmia de la Covid-19 i que, a conseqüència de l'emergència sanitària, han vist empitjorar encara més la seua situació.

En concret, segons van anunciar després de mantindre una reunió ahir la vicepresidenta i consellera de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i el vicepresident segon i titular d'Habitatge, Rubén Martínez Dalmau, es tracta d'ajudes de concessió directa de caràcter excepcional i singularitzat articulades amb l'objectiu de facilitar una solució habitacional immediata a les persones víctimes de violència de gènere, persones que hagen patit desnonament del seu habitatge habitual, a les persones sense llar i a unes altres especialment vulnerables afectades directa o indirectament per la Covid-19.

Un total de 140 ajuntaments i 29 mancomunitats de la Comunitat Valenciana s'encarregaran de gestionar les ajudes de cinc milions d'euros i destinar-les per a col·laborar amb aquests col·lectius posant a la seua disposició un allotjament de titularitat pública de manera immediata o concedint ajudes directes per al pagament del lloguer o el preu de l'ocupació d'immobles on habitualment resideixen les persones beneficiàries.

Les ajudes per a lloguer podran aconseguir el 100% de la renda establida amb un límit de 600 euros al mes, que podrà ampliar-se fins als 900 euros en supòsits degudament justificats. A més, es concediran ajudes per a costos de manteniment, comunitat i subministraments bàsics de fins a 200 euros mensuals.

S'atorgaran en un primer moment per un termini d'un any, prorrogable anualment, fins a aconseguir el límit de cinc anys. A més de les víctimes de violència de gènere, de desnonament o llançament de l'habitatge habitual i persones sense llar, els serveis socials d'atenció primària dels ajuntaments seran els encarregats de valorar i aconsellar la concessió d'aquestes ajudes també a persones especialment vulnerables com aquelles amb problemes de salut mental, diversitat funcional, joves extutelats per la Generalitat, persones majors, migrants o sol·licitants d'asil, entre altres col·lectius.

La vicepresidenta ha explicat que les entitats locals són les qui millor coneixen les necessitats dels seus veïns i veïnes i, per tant, és “imprescindible” la participació dels serveis socials d'atenció primària en la gestió i implantació de programes d'aquest tipus.

Dalmau, per part seua, va destacar la importància d'aquest treball conjunt per a “la nova etapa de reconstrucció” i va defensar que tant els serveis socials com l'habitatge “són les dues primeres barreres de protecció enfront de la desigualtat social”.

En xifres

200 euros mensuals serà l'import màxim de les ajudes destinades a costos de manteniment, comunitat i subministraments.

5 anys serà el període màxim de gaudi de les subvencions, amb les pròrrogues incloses.

140 ajuntaments i 29 mancomunitats de la Comunitat Valenciana seran els encarregats de gestionar aquestes ajudes de la Generalitat.