La Comunitat estendrà la telemedicina amb 2.000 punts en ambulatoris

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar ahir la posada en marxa d'un pla d'extensió de la telemedicina en la Comunitat, que inicialment suposarà la dotació d'un “pack tecnològic” per a la instal·lació de 2.000 punts de teleassistència en centres d'Atenció Primària. L'objectiu és que els centres de salut tinguen capacitat suficient per a realitzar videoconferències i perquè el personal sanitari puga interactuar amb “absoluta solvència” amb els pacients.

Aquesta actuació serà possible gràcies al desplegament de 2.000 càmeres web i 2.000 auriculars amb micròfon, així com 400 pantalles, 728 ordinadors portàtils, telèfons o l'ampliació de les funcionalitats de l'aplicació existent per a la comunicació amb pacients, bé des dels seus domicilis amb els centres de salut o bé des d'aquests centres amb els hospitals.

Segons el màxim responsable del Consell, la pandèmia de coronavirus ha mostrat la necessitat “d'accelerar processos ja iniciats com el de la digitalització” tant del conjunt de l'economia i la societat valencianes com de la sanitat, “que necessita d'eixe impuls de la telemedicina”.

Segons va recalcar, “la telemedicina, encara que mai substituirà el tracte del professional sanitari, és fonamental per a guanyar en eficiència i en assistència a totes les persones”.

El cap de l'Executiu valencià va realitzar aquestes declaracions després de la reunió per videoconferència que va mantindre amb el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler; la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló; la secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, Concha Andrés, i el director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, José Manuel Duarte.

Així mateix, el president va avançar que al juliol se celebrarà un fòrum que reunirà professionals sanitaris, investigadors, societats científiques i startups valencianes per a abordar conjuntament les necessitats en l'àrea tecnològica i poder consolidar un clúster sanitari valencià. “Es tracta de veure com potenciar eixe clúster i vincular les tecnologies de la informació i la comunicació al teixit sanitari valencià”, va afirmar Puig, qui va concloure que el Consell treballarà “per a millorar la qualitat, enfortir i vigoritzar el sistema de salut dels valencians i valencianes”.

Més consultes a distància

La pandèmia de Covid-19 ha incrementat considerablement les consultes mèdiques a distància, ja siguen per telèfon o per internet. A l'abril es van atendre en la Comunitat un total de 671.500 consultes telefòniques en Atenció Primària, 20 vegades més que en el mateix mes de 2019.