La Comunitat Valenciana registra 32 nous positius, quatre morts i 168 altes

La Conselleria de Sanitat ha confirmat 32 nous casos positius de coronavirus, quatre morts i 168 altes des de l'última actualització. Així ho ha indicat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en una roda de premsa en la qual ha destacat que 8 de cada 10 casos diagnosticats en la Comunitat Valenciana ja no estan actius. Les altes s'han incrementat un 62% des del principi de maig, mentre que els ingressats han caigut en un 67%, i les persones en l'UCI, un 77%.

En concret, actualment hi ha 211 persones ingressades per coronavirus en la Comunitat Valenciana (10 menys que ahir), i 29 persones en UCI (quatre menys). Per províncies, 11 persones estan ingressades a Castelló (cinc en l'UCI), 65 persones a Alacant (15 en vigilància intensiva) i 133 a València, nou d'elles en UCI.

Així mateix, les altes ascendeixen a 168 des de l'última actualització (22 d'elles a Castelló, 60 a Alacant i 86 a València). Quatre d'aquestes altes són de professionals sanitaris, amb el que aquesta xifra ascendeix a 2.154, mentre que queden 555 casos actius.

Respecte al número de PCR, Barceló ha oferit la dada consolidada de l'11 al 17 de maig, que s'ha situat en 3.204, de les quals 162 han sigut positives, un 5,1%.

L'índex de reproducció es redueix al 0,84

Quant als nous contagis, la consellera ha indicat que l'índex de reproducció del virus s'ha reduït al 0,84 (dada del 24 de maig), enfront del 1,1 que va aconseguir la setmana passada. Barceló ha manifestat que "sembla que anem en línia descendent" però que aquesta dada pot "variar en qualsevol moment", amb el que "això no significa res".

Des de l'última actualització s'han confirmat 32 nous positius per PCR (huit a Castelló, dos a Alacant i 22 a València). En total, els casos confirmats per PCR ascendeixen a 11.112.

D'altra banda, han mort quatre persones amb relació amb la malaltia, i un d'ells és resident. En total, hi ha tres morts a Alacant i un a València, mentre que Castelló encadena sis dies sense cap mort per coronavirus.

Quant a residències, actualment hi ha 77 amb casos de coronavirus (una menys): 10 a Castelló, 32 a Alacant i 35 a València. Hi ha 28 que es troben sota vigilància activa, 8 a Castelló, 7 a Alacant i 13 a València.