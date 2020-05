Madonna reta a Instagram y a los 'haters' con una foto en la que aboga por el 'free the nipple'

La cantante Madonna lleva casi cuatro décadas siendo libre y haciendo lo que le da la gana, muy por encima de las opiniones de los demás y muy por encima de la capacidad de algunos para escandalizarse. Bien entrados en el siglo XXI sigue siendo capaz de hacerlo.

Lo ha demostrado con una de sus últimas fotos en Instagram, en la que aparece en ropa interior, sentada en un butacón. El problema, si es que lo es, es que el sujetador de la artista es semitransparente y deja a la vista sus pezones, algo que supera las normas de Instagram, que prohíbe que se exhiba esa parte de la anatomía femenina, algo que sí permite en los varones.

Así se suma Madonna al movimiento Free the nipple, que aboga por la igualdad y por revertir esa norma que es considerada por muchas y muchos, como sexista.

"Cambio de armario", dice Madonna en el texto que acompaña a la foto, que lleva más de tres días subida sin que hasta ahora haya sido censurada por la red social, donde tiene 15,1 millones de seguidores.

"Y para aquellos de ustedes que se ofenden de alguna manera por esta foto, quiero informarles que me he graduado con éxito de la Universidad de Me Importa una Mierda. ¡Gracias por asistir a mi ceremonia de graduación! ¡Clase de 2020!", añadía, siempre directa, Madonna.