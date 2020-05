Bertín Osborne estalla contra una publicación sobre su situación personal y laboral: "Te van a despedir"

Bertín Osborne ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que, visiblemente molesto, responde a un periodista que ha publicado una serie de noticias en un site sobre su vida personal y laboral que, dice, son mentiras.

En él, el cantante y presentador asegura que no le han quitado su programa de entrevistas en Telecinco, tal y como escribió el periodista en cuestión.

Para ello, Osborne argumenta el ciclo de un espacio en prime time. "Voy a explicarlo para hasta que tú lo puedas entender", dice mirando a cámara. "Para tu tranquilidad, te diré que empezamos de nuevo a grabar el 15, porque Telecinco nos ha pedido programas para otoño".

En cuanto a su situación personal, el cantante defiende que tampoco son verdad. "Yo no tengo una situación catastrófica por no vender dos casas, porque no son mías". Además, explica que esas dos casas de las que se hacen referencia en la información las tiene alquiladas, pero no son de él, defiende.

"Cuando te vayas a despedir del sitio donde trabajas porque das noticias falsas me ofrezco para conseguirte trabajo en una agencia inmobiliaria", relata el artista.