Iñaki López: "Los aplausos son para los que ponen en riesgo su salud por los demás, no para el Gobierno"

El hormiguero recibió este martes la visita de Iñaki López, que presentó en el programa de Antena 3 su documental Pongamos que hablo de Sabina, que se estrenó el pasado domingo en Atresplayer y que consta de tres entregas.

Pablo Motos aprovechó la videollamada con López para saber su opinión sobre la situación actual de la política española, ya que lleva ocho años presentando un programa de esa temática, La Sexta Noche.

"En política siempre todo es tenso, pero creo que la tensión ha llegado a la calle y la gente se está polarizando, como lo llaman, que es una forma elegante de decir que la gente se está dando de hostias y que un día podemos tener un problema", comentó Motos.

Y señaló que "ahora, si tu criticas al Gobierno, inmediatamente te llaman facha, y luego, por el otro lado, lo mismo, pero al contrario, produciéndose enfrentamientos entre ambos grupos de manifestantes: ¿Cómo ves todo esto? ¿Es peligroso?".

López le contestó que "creo que nuestros políticos nos han defraudado. Estamos asistiendo a una de las peores crisis de este país en la democracia y, probablemente, desde el 23-F. Esperaba mucho más de nuestros políticos".

"Me habría gustado ver manos tendidas o que posponen determinadas cuestiones, y no que estén constantemente a la gresca", comentó, ya que "han cultivado una crispación que está llegando a la calle". Eso sí, "no todos los partidos tienen la misma responsabilidad", afirmó el presentador.

Destacó que "la población se está comportando con responsabilidad, con cariño y empatía con gestos como lo de aplaudir a las ocho, que hasta eso se quiere politizar". Y añadió que ese gesto "no están dedicados a la gestión del Gobierno, que está dejando muchísimo que desear, sino que son para los sanitarios".

López quiso poner en valor la labor de la sanidad española y de "los estibadores de los puertos, a los transportistas, a toda la gente que trabaja en los supermercados" en la crisis del coronavirus ya que "es un reconocimiento a los que ponen en riesgo su salud para que los demás podamos tener una vida más o menos normal".

"Es una pena que 47 millones de españoles se estén comportando así y desde el Congreso de los Diputados nos lleguen mensajes muy lamentables que están llevando mucha crispación a la calle, es una pena", afirmó el periodista.